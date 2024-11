Stade Rennais vs ASSE : Amine Gouiri sous pression au SRFC !

Amine Gouiri, en grande difficulté au Stade Rennais sous la houlette de Julien Stéphan, entre maintenant dans les plans du nouvel entraîneur du SRFC, Jorge Sampaoli. L’Argentin compte sur l’attaquant algérien pour relancer l’attaque rennaise.

Stade Rennais : Amine Gouiri, la recette pour relancer le SRFC face à l’ASSE ?

Le Stade Rennais reçoit l’AS Saint-Étienne ce samedi lors de la 13ème journée de Ligue 1. Les Rennais sont sous pression avant cette affiche puisqu’ils restent sur un bilan décevant de sept défaites, deux nuls et seulement trois victoires en 12 journées de Ligue 1. Le nouvel entraîneur Jorge Sampaoli n’a pas encore trouvé la recette pour relancer son équipe. L’Argentin a essuyé une défaite (1-0) lors de sa première rencontre officielle face au LOSC lors de la 12e journée de Ligue 1.

Mais après une semaine complète de préparation, Jorge Sampaoli espère voir une autre version du Stade Rennais sur le terrain. L’Argentin recherche un joueur capable de faire la différence à tout moment, de débloquer des situations compliquées. Et pour Jorge Sampaoli, Amine Gouiri pourrait être cet élément-clé.

« J’espère que Gouiri peut être ce joueur. Mais aujourd’hui, il ne l’est pas. Un jour, ça pourrait être Gouiri. Sans doute pour de multiples facteurs que je n’ai pas encore identifiés. Avec Marseille, j’avais énormément souffert ici. Rennes était rapide avec et sans ballon. Ça, Rennes l’a perdu. Pour qu’il y ait un leadership, il faut que je retrouve ces joueurs qui soient déséquilibrants », a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Depuis son arrivée en Bretagne, Amine Gouiri a inscrit 29 buts en 95 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, il a disputé 12 rencontres avec les Rouge et Noir et a inscrit un seul but. L’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait lui permettre de montrer tout son potentiel.