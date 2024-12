Le week-end dernier, le Montpellier HSC a décroché un précieux point contre le LOSC Lille (2-2). Une performance qui, selon Arnaud Nordin, vaut bien plus que trois points, tant l’équipe a démontré une solidarité et un engagement exemplaires. L’attaquant montpelliérain s’est exprimé à ce sujet au micro de France Bleu Hérault.

Arnaud Nordin : « On a montré beaucoup de solidarité »

Malgré la domination du LOSC Lille, le Montpellier HSC a tenu bon jusqu’au dernier coup de sifflet. Mené 1-2, le club héraultais a pu compter sur un Arnaud Nordin opportuniste dans la surface de réparation adverse pour inscrire le but égalisateur à la 93e minute.

Interrogé sur cette performance, l’attaquant de 26 ans a salué l’état d’esprit affiché par son équipe : « Je pense qu’on a montré beaucoup de solidarité jusqu’à la dernière minute. Je ne sais même plus à combien de temps de la fin on marque ce but (petit sourire), mais on a fait preuve d’abnégation et de courage. Lille reste une très belle équipe, donc on est contents de prendre un point à la maison. »

Montpellier HSC : Arnaud Nordin salue la solidarité face au LOSC Lille 3

Objectif : rendre le Stade de la Mosson imprenable

Le message est clair : le Stade de la Mosson doit redevenir une forteresse. Jean-Louis Gasset a insisté sur ce point en conférence de presse, et Arnaud Nordin partage cette ambition. Selon lui, il est essentiel que le MHSC transforme son stade en un lieu intimidant pour les équipes adverses.

« On va continuer à grappiller des points. L’objectif, c’est de ne plus en perdre à la maison et de faire du Stade de la Mosson un endroit très difficile à jouer pour nos adversaires. On est sur la bonne voie. »

Auteur de quatre buts cette saison, Arnaud Nordin reste focalisé sur les objectifs collectifs, plaçant les performances de l’équipe au-dessus de ses succès individuels : « Le plus important, c’est que tout le monde marque, qu’on gagne des matchs et qu’on accumule des points. Que ce soit moi ou un autre, peu importe, je suis ravi tant que l’équipe avance. »