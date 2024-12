Départ du PSG du Parc des Princes : Le CUP lance un ultimatum à Al-Khelaïfi et Hidalgo

La guerre autour du Parc des Princes entre le PSG et la mairie de Paris fait enfin réagir le Collectif Ultras Paris (CUP). Il s’oppose fermement à un départ et invite Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo à trouver une solution.

PSG : Le Collectif Ultras Paris lance un appel pour sauver le Parc des Princes

Face aux menaces de déménagement du Paris Saint-Germain hors du Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de passer à l’action. Dans un communiqué publié ce mardi, les ultras parisiens ont exprimé leur ferme opposition à ce projet et ont appelé les acteurs concernés à trouver une solution pour maintenir le club dans son stade historique.

« En tant que supporters, nous voulons rester au Parc. Ce stade est notre maison, l’endroit où nous avons tout connu, les moments de bonheur comme les désillusions. Un départ constituerait une rupture majeure avec l’ADN et l’histoire du club, une véritable déchirure », peut-on lire dans le communiqué des Ultras.

Communiqué du 03 DÉCEMBRE 2024.

LE PSG C'EST AU PARC !@PSG_inside #Hidalgo pic.twitter.com/SlF1F2kXGk — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) December 3, 2024

Le CUP propose une solution concrète : la signature d’un bail emphytéotique entre le club et la ville de Paris. Ce type de contrat permettrait au PSG d’investir dans la modernisation et l’agrandissement du Parc des Princes, tout en assurant la pérennité du stade dans le paysage parisien. « Nous alertons les futurs candidats à la Mairie sur ce sujet qu’il convient dès maintenant de prendre très au sérieux », poursuit le CUP.

Une mobilisation générale

Les ultras parisiens appellent tous les supporters du PSG à se mobiliser pour soutenir leur cause. « Nous allons nous mobiliser, pacifiquement mais fermement et nous appelons tous les amoureux du Paris Saint-Germain à se joindre à nous lors de nos prochaines actions au Parc des Princes et à Paris. Nous ne serons pas la génération de supporters qui aura vu le Paris SG quitter Paris et son Parc des Princes », prévient-il.

Le départ du PSG du Parc des Princes représenterait une rupture historique pour le club et ses supporters. C’est pourquoi le CUP exhorte Nasser Al-Khelaïfi à reconsidérer son projet et à privilégier une solution qui permette au PSG de rester dans son stade historique.

De son côté, la mairie de Paris est appelée à jouer un rôle clé dans ce dossier. En proposant un bail emphytéotique au PSG, la ville pourrait non seulement sauver le Parc des Princes mais également renforcer l’attractivité de la capitale.