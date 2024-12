Après Jérôme Rothen, c’est au tour de Daniel Riolo de s’en prendre à l’équipe du Montpellier HSC. Lors de l’émission After Foot sur RMC Sport, le journaliste a analysé le match nul (2-2) face au LOSC Lille. Selon lui, les Dogues auraient dû mieux gérer leur rencontre face à une équipe héraultaise qu’il juge faible.

Mécontent de la performance de Lille, Daniel Riolo critique le Montpellier

Le match du week-end dernier a réservé une grande surprise : le Montpellier HSC a tenu tête au LOSC Lille dans un duel intense, au point de décrocher un nul dans les derniers instants. Les Héraultais ont enflammé le Stade de la Mosson, notamment grâce à Tanguy Coulibaly et Jean-Louis Gasset, qui ont perturbé la concentration des Lillois par leurs agissements. Ensuite, Arnaud Nordin a sauvé son équipe, arrachant l’égalisation après un cafouillage dans la surface de réparation.

Cependant, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots en commentant cette rencontre. Il a notamment critiqué les comportements excessifs de Jean-Louis Gasset : « Gasset a pété un câble. Mais à un point… Il a dit à Benoît Millot : “Je t’attends après sur le parking”. »

Daniel Riolo détruit le Montpellier HSC : « Ils ont un onze de pantins » 3

Le MHSC en paie les frais

Au-delà des attitudes de Jean-Louis Gasset, ce qui a particulièrement choqué Daniel Riolo, c’est la performance des Dogues. Selon lui, une équipe comme Lille n’a pas d’excuse pour se laisser déborder par Montpellier :

« Même s’ils ont joué en milieu de semaine, cela ne peut pas être une excuse. Lille n’a pas à se retrouver dans une telle situation. Ils vont à Montpellier, où il n’y a plus rien. Ce sont onze pantins qui font ce qu’ils peuvent. Ils ne doivent pas se mettre dans un tel embarras, avec un match qui termine en bagarre. Ils se font reprendre… Ils doivent gérer le match autrement. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu une telle déception lors d’un petit match de Lille. »

Daniel Riolo a également insisté sur l’importance de prendre les trois points dans ce type de confrontation : « Tu vas à Montpellier, tu prends trois points, ça ne se discute même pas. Tu ne peux pas laisser Montpellier mettre le feu comme ça. Ils ont à peine des allumettes, et tu les laisses faire. Tu transperces, tu fais quatre passes, tu marques, et on oublie tout », a-t-il conclu, fidèle à sa réputation de critique acerbe envers le Montpellier HSC.