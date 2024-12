Mercato FC Nantes : Ça coince pour l’arrivée de Sergio Conceiçao au FCN !

Le technicien portugais Sergio Conceição est annoncé avec insistance au FC Nantes pour remplacer Antoine Kombouaré, mais le dossier est complexe.

Le FC Nantes est en grande difficulté en Ligue 1 depuis le début de la saison. Les Canaris restent sur un bilan décevant de 10 matchs sans victoire et pointent dans la zone rouge. Ils occupent désormais la 17e place au classement avec 11 points en 13 journées. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré pourrait faire les frais de ces mauvais résultats.

Selon les informations de Ouest-France, la direction du FC Nantes cherche déjà son successeur et aurait jeté son dévolu sur l’ancien de la maison, Sergio Conceição. La source précise que les négociations entre le président du FC Nantes, Waldemar Kita, et le coach portugais avancent.

Sergio Conceição, qui avait réussi l’exploit de redresser le club en 2016-2017, apparaît comme une solution idéale pour relancer l’équipe. Cependant, l’arrivée de Sergio Conceição à Nantes ne sera pas une mince affaire pour la direction du FC Nantes.

Le premier défi à relever est d’ordre financier. Le licenciement d’Antoine Kombouaré et de son staff pèserait déjà sur les comptes du club. Les dirigeants nantais devront payer au moins 3 millions d’euros au technicien kanak et à son staff technique. À cela s’ajoutent les exigences salariales de Sergio Conceição. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, qui bouge les lignes pour faire venir le Portugais, devra faire de gros sacrifices sur le plan financier pour boucler ce deal.

La concurrence est aussi intense pour la signature de Sergio Conceição. Des clubs anglais, tels que West Ham, disposent de moyens financiers bien plus importants et pourraient jouer un sale tour au FC Nantes. West Ham cherche aussi un nouvel entraîneur pour remplacer Julen Lopetegui après la lourde défaite (5-2) face à Arsenal en Premier League. Selon les informations de The Guardian, les Anglais auraient aussi coché le nom de Sergio Conceição.