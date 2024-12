ASSE : Grande mobilisation à Saint-Etienne autour du match contre l’OM

L’Association ASSE – Coeur-Vert a décidé de lancer une grande opération de solidarité lors du match qui oppose l’ASSE à l’OM, dimanche (20h45) au stade Geoffroy-Guichard. Les supporters stéphanois sont invités à un moment de solidarité, en marge de leur soutien à leur équipe.

Les Verts unis pour les enfants : Collecte de jouets avant ASSE-OM

L’ASSE joue gros en Ligue 1, face à l’OM, lors de la 14e journée de Ligue 1. Les Verts ont impérativement besoin de prendre des points afin d’éviter de se plonger dangereusement vers la zone rouge. Les supporters stéphanois se mobilisent pour soutenir leur équipe contre l’Olympique de Marseille, qui sera privé de son public dans un Chaudron qui s’annonce bouillant.

À l’occasion de cette rencontre cruciale pour l’AS Saint-Etienne, ASSE Cœur-Vert, fidèle à ses valeurs de solidarité et de partage, se mobilise pour offrir des cadeaux aux enfants, dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

Une collecte de jouets de tout âge aura lieu quelques heures avant le coup d’envoi du match ASSE-OM du 8 décembre, entre 15h et 20h. Un stand pour la collecte des dons sera installé sur le parvis sud du Stade Geoffroy-Guichard.

« Ces cadeaux seront remis aux enfants hospitalisés du CHU de Saint-Étienne par les joueurs et joueuses de l’ASSE, apportant un moment de joie et d’évasion à ceux qui en ont le plus besoin », a précisé l’Association.

Le Secours populaire, qui vient en aide aux familles en difficulté, est également associé à l’élan de solidarité, « pour offrir un Noël magique à tous les enfants ».

Match ASSE-OM : Plus qu’un match, un élan de solidarité

Dans un message sur le site internet des Verts, l’association ASSE Cœur-Vert incite les Stéphanois à participer massivement à cette initiative, autour du match ASSE-OM.

« En cette période de partage, chaque geste compte pour illuminer les fêtes de fin d’année des enfants les plus vulnérables. Grâce à votre générosité, l’ASSE et l’association ASSE Cœur-Vert souhaitent créer un élan de solidarité pour qu’aucun enfant ne soit oublié. Supporters, rejoignez-nous nombreux et faites de cette collecte un succès. Ensemble, montrons que la grande famille verte est unie, généreuse et porteuse d’espoir », a-t-elle lancé.