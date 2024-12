Mercato : Grosse surprise pour Paul Pogba, cible de l’OM !

Paul Pogba, régulièrement associé au prochain mercato de l’OM, pourrait prendre une destination inattendue. Pour ne rien faciliter à l’Olympique de Marseille, un nouveau club vient de s’inviter sur le dossier du prochain transfert gratuit du milieu de terrain international français.

Mercato OM : Paul Pogba ne manque pas de prétendants

L’avenir de Paul Pogba suscite de nombreuses interrogations. Alors que le milieu de terrain français est au cœur d’une affaire judiciaire en France, il semble adopter une approche indépendante, en multipliant les voyages à l’étranger et les entraînements individuels. Aperçu récemment à Dubaï et aux États-Unis, Paul Pogba se prépare pour un retour à la compétition en mars.

Les spéculations sur sa prochaine destination abondent. Les négociations avec plusieurs clubs ont débuté, mais aucun accord concret n’a encore été conclu. Si l’Arabie Saoudite et la Major League Soccer apparaissent comme des options crédibles, Paul Pogba ne semble pas prêt à tourner la page de l’Europe. L’Olympique de Marseille représente alors comme une opportunité intéressante pour lui.

Le Torpedo Moscou affiche son intérêt pour le Français

D’autant plus que l’OM bénéficie de l’expertise de Mehdi Benatia, ancien coéquipier du joueur, qui pourrait faciliter les négociations. Libre depuis sa séparation avec la Juventus, Pogba attire également l’attention de prétendants plus surprenants, comme le Torpedo Moscou. Le club de deuxième division russe, via son directeur sportif, Ari, a affiché son intérêt pour le milieu de terrain.

« Paul Pogba est une légende du football. Il peut encore être utile. Tout d’abord, je vais parler au président de Torpedo pour lui exposer nos projets et commencer à travailler », a-t-i indiqué à RB Sport. Malgré l’enthousiasme affiché par le directeur sportif du Torpedo, ce transfert semble peu probable compte tenu du prestige et aspirations du joueur ainsi que des ambitions modestes du club. Même si pour l’heure, Pogba reste au centre de l’attention, sans donner de pistes claires sur son avenir.