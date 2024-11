Mercato OM : Mehdi Benatia insiste pour un milieu marocain

Le mercato hivernal sera très mouvementé du côté de l’OM, où son conseiller sportif Mehdi Benatia ne lâche pas l’affaire pour l’international marocain Reda Belahyane.

Mercato OM : Mehdi Benatia n’a pas dit son dernier mot pour Reda Belahyane

L’Olympique de Marseille, ambitieux plus que jamais, cherche à renforcer son entrejeu. L’arrivée d’Adrien Rabiot a indéniablement élevé le niveau de l’équipe, mais Roberto De Zerbi souhaite renforcer davantage ce secteur de jeu. C’est ce contexte que Paul Pogba est considéré comme une cible de choix.

Libre depuis son départ de la Juventus, le milieu de terrain français est régulièrement annoncé à l’OM. Ses liens étroits avec Mehdi Benatia, ancien joueur de Turin, pourraient faciliter les négociations. Néanmoins, la direction marseillaise explore d’autres pistes en parallèle. Arthur Melo, également à la Juventus, est une autre option sérieuse.

Mis à l’écart par Thiago Motta, le Brésilien pourrait être une opportunité à saisir pour les Phocéens. Et ce n’est pas tout. Reda Belahyane, jeune prodige marocain du Hellas Vérone, est également dans le viseur de l’OM, selon plusieurs sources italiennes. Le joueur de 20 ans a impressionné par ses performances et pourrait être une alternative plus économique que Paul Pogb et Arthur Melo.

Le facteur financier entre donc en ligne de compte. Les exigences salariales de Paul Pogba et le coût potentiel d’un prêt pour l’ancien Barcelonais pourraient peser lourd dans les finances marseillaises. Tandis que Reda Belahyane serait une option plus abordable. La direction de l’OM suivrait donc de très près la situation du milieu du Héllas Vérone.