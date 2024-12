AS Monaco – Toulouse FC : Christian Mawissa impatient de retrouver son ancien club

Christian Mawissa, jeune défenseur formé au Toulouse FC, s’apprête à affronter son club formateur sous les couleurs de l’AS Monaco. En conférence de presse, le Franco-Congolais a partagé son enthousiasme à l’idée de retrouver ses anciens coéquipiers et de disputer ce match si particulier.

Christian Mawissa retrouve ses racines

Pour Christian Mawissa, ce sera une grande première : affronter le Toulouse FC en tant que joueur de l’AS Monaco. Né à Saint-Jean-de-Verges, le défenseur central de 19 ans a rejoint le club monégasque en août dernier, signant un contrat de cinq ans. Bien qu’il ait connu un début de saison marqué par une forte concurrence, Mawissa s’impose progressivement dans le onze titulaire.

Lors des trois dernières rencontres de l’ASM, il a été aligné d’entrée, jouant deux matchs en intégralité. Contre le TFC, Christian Mawissa pourrait encore débuter dans l’équipe. En conférence de presse, il a confié sa joie à l’idée de revoir ses anciens coéquipiers.

« Toulouse ? Bien sûr, c’est particulier pour moi, car c’est mon club formateur, celui qui m’a permis de grandir. C’est en grande partie grâce à Toulouse que j’ai pu enchaîner des bonnes performances et que je suis ici aujourd’hui. Ce sera un moment spécial et un vrai plaisir de retrouver mes anciens coéquipiers. »

Objectif personnel : inscrire un but face à Guillaume Restes

Durant ses sept années au Toulouse FC, Mawissa a évolué dans presque toutes les catégories, passant de l’académie, aux U17 à l’équipe première. Cette période lui a permis de développer une forte complicité avec certains joueurs, dont Guillaume Restes, gardien de but du TFC. Malgré leur amitié, Mawissa reste déterminé à briller lors de cette confrontation.

« Est-ce qu’on se chambre avant le match ? Oui, mais c’est bon enfant. Guillaume et moi discutons tous les jours au téléphone. On est ravis de se retrouver sur le terrain, mais s’il faut lui mettre un but samedi, je le ferai sans hésiter ! », a-t-il lancé sur un ton amusé.

Avec déjà 9 matchs et 505 minutes au compteur cette saison, Christian Mawissa s’affirme comme un atout clé de l’AS Monaco. Sa connaissance approfondie des mécanismes du Toulouse FC pourrait s’avérer précieuse pour les Monégasques lors de cette rencontre décisive.