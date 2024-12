ASSE : Vincent Labrune pointé du doigt pour des deals avec l’AS Saint-Etienne

Vincent Labrune, président de la Ligue de Football Professionnel (LFP), est cité dans une enquête portant sur des transferts de joueurs à l’ASSE à l’époque où il était administrateur indépendant au sein de la Ligue. Le dirigeant a fermement démenti ces accusations, affirmant qu’il n’a jamais été mêlé à des pratiques illégales.

Mercato à l’ASSE : Vincent Labrune accusé d’ingérence dans des transactions

L’Équipe a révélé l’implication de Vincent Labrune dans plusieurs transactions de joueurs en faveur de l’ASSE. Selon le quotidien sportif, le président de la Ligue de Football Professionnel aurait joué un rôle d’intermédiaire entre les anciens propriétaires du club, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, et certains joueurs, notamment en 2017 et 2018.

Des échanges de courriels obtenus par la source mettraient en évidence les tentatives de Labrune de faciliter le transfert de Yannis Salibur à l’AS Saint-Etienne, plutôt que Rémy Cabella. Si c’est finalement Salibur qui a rejoint l’ASSE, quelques mois plus tard sous forme de prêt, ces révélations soulèvent des questions sur l’influence du président de la LFP dans les affaires du club stéphanois.

Meïssa Ndiaye, l’intermédiaire de Labrune dans les dossiers de l’AS Saint-Etienne

L’enquête du journal souligne également le rôle de Meïssa Ndiaye, un agent de joueurs proche de Labrune depuis l’époque où ce dernier était à l’Olympique de Marseille. Ce dernier aurait été impliqué, de manière plus ou moins directe, dans les dossiers de plusieurs joueurs liés à Saint-Étienne, tels que Léo Lacroix, Majeed Waris, Nolan Roux, Fabien Lemoine ou encore Yann M’Vila.

Ces révélations viennent renforcer les liens étroits qui unissent Vincent Labrune, ancien président de l’OM, et Bernard Caïazzo, ex-président du conseil de surveillance de l’ASSE et figure influente du football français.