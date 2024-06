Vente ASSE : Bernard Caïazzo fait des révélations-chocs

Bernard Caïazzo, ancien propriétaire de l’ASSE, a fait ses adieux au club. Dans son communiqué, il justifie la vente de l’AS Saint-Etienne à Kilmer Sports.

Bernard Caïazzo justifie la vente de l’ASSE

L’ASSE est vendue officiellement, ce lundi 3 juin 2024, soit le lendemain du retour du club en Ligue 1. La nouvelle direction du club a publié un communiqué, dans lequel il fait savoir que le groupe canadien Kilmer Sports est désormais le seul actionnaire de l’AS Saint-Etienne.

Bernard Caïazzo et son binôme Roland Romeyer ont ainsi cédé le club ligérien à Larry Tanenbaum (79 ans), un milliardaire canadien. Ce dernier est le grand patron du groupe Kilmer Sports, dont la présidence est confiée à Ivan Gazidis, qui devient aussi le nouveau président de l’ASSE.

Après plus de 20 ans aux commandes des Verts, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer s’en vont, mais avec un pincement, du fait de leur lien fort l’AS Saint-Etienne. Dans son message d’adieu, le premier a justifié la vente de leur club si cher. « Je souhaite que le club de mon cœur retrouve les sommets », a-t-il déclaré. Je suis convaincu que la nouvelle direction, qui représente ce qui se fait de mieux dans le football international, va tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas ».

Caïazzo se réjouit du retour de l’ASSE en Ligue 1

L’ex-président du Conseil de surveillance des Verts s’est également réjoui de leur retour en Ligue 1. « L’ASSE revient dans la cour des grands. C’est sa place naturelle », a-t-il glissé, dans son communiqué. Bernard Caïazzo est aussi fier d’avoir trouvé un nouveau propriétaire idéal.

« J’ai tenu l’engagement que je m’étais fixé et réussi dans cette entreprise (de trouver des repreneurs) au-delà de mes espérances. Larry Tanenbaum, son propriétaire, et Ivan Gazidis sont des hommes d’excellence qui vont, j’en suis persuadé, impulser la nouvelle dynamique dont le club a besoin. Je leur laisse la place avec sérénité et satisfaction », a-t-il expliqué.