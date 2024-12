Lyon Foot : Lacazette lâche une bombe sur la situation d’Anthony Lopes à l’OL

Déjà fragilisé par les sanctions de la DNCG, Lyon Foot semble miné par des tensions son vestiaire. Le capitaine Alexandre Lacazette a récemment exprimé sa profonde tristesse face à la situation d’Anthony Lopes, gardien emblématique de l’OL mis à l’écart depuis le début de la saison.

Lyon Foot : Alexandre Lacazette crie à l’injustice contre la légende Anthony Lopes

Alexandre Lacazette (33 ans), capitaine de Lyon Foot, s’est exprimé sur la situation difficile d’Anthony Lopes (34 ans) à l’OL. Il déplore la mise à l’écart du gardien, qu’il considère toujours comme « très performant à l’entraînement ».

« Anthony reste une légende du club, au vu de tous les matchs qu’il a disputés, des belles saisons qu’il a réalisées et de ses nombreuses nominations parmi les meilleurs gardiens », a déclaré le leader de Lyon Foot, dans une interview accordée au média Carré.

Informé de son statut de remplaçant au profit de Lucas Perri et invité à quitter le club lors du dernier mercato estival, Anthony Lopes a préféré honorer son contrat, qui court jusqu’en juin 2025. Malheureusement, ce choix l’a conduit à être écarté du groupe professionnel entraîné par Pierre Sage. De plus, la direction lyonnaise a recruté Rémy Descamps pour renforcer la concurrence au poste de gardien de but.

OL : Le capitaine espère un point de chute pour le gardien de l’Olympique Lyonnais

Alexandre Lacazette estime que son ami et coéquipier aurait dû saisir l’opportunité de rejoindre un autre club afin de continuer à jouer régulièrement, après onze saisons consécutives en tant que titulaire à l’OL. Le « Général » a confié à la source qu’il aurait « préféré qu’Anthony trouve un club où il puisse s’épanouir dès l’été dernier ». « Il n’a malheureusement pas eu cette chance. C’est vraiment dommage et triste, mais cela fait partie du football », a-t-il ajouté, se montrant aussi touché que son ami par le sort réservé à ce dernier.

Espérons qu’Anthony Lopes puisse saisir l’occasion du prochain mercato hivernal pour relancer sa carrière et retrouver un club où il pourra exprimer toute son expérience.