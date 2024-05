Mercato OL : Alexandre Lacazette fixe un délai pour son avenir

A un an de la fin de son contrat, Alexandre Lacazette a une décision importante à prendre pour son avenir cet été. Le Lyonnais ne se met pas la pression et donne déjà rendez-vous à des dirigeants.

OL : Alexandre Lacazette, le symbole de la résilience lyonnaise cette saison

Dans une saison où l’Olympique Lyonnais a dû faire face à des défis tant sur le plan sportif que institutionnel, Alexandre Lacazette s’est imposé comme le pilier de l’équipe. L’attaquant de 32 ans a incarné la résilience de l’Olympique Lyonnais tout au long d’une saison marquée par des hauts et des bas. Avec 19 buts et trois passes décisives en Ligue 1, Lacazette a non seulement contribué par ses statistiques mais aussi par son leadership dans le vestiaire et sur le terrain.

Son expérience et sa détermination ont été des atouts précieux pour l’OL dans les moments difficiles. Revenu à l’OL après un passage à Arsenal, Alexandre Lacazette a rapidement retrouvé ses marques et a rappelé à tous pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs attaquants français de sa génération.

La finale de la Coupe de France contre le PSG représente une occasion pour le capitaine des Gones de couronner sa saison de résilience par un titre. Une victoire serait une récompense méritée pour lui et pour l’équipe qui a su se relever malgré les obstacles et se qualifier même en Ligue Europa.

Alexandre Lacazette va trancher pour son avenir

À 32 ans et à un an de la fin de son contrat, Lacazette est à un moment charnière de sa carrière. Des rumeurs ont circulé sur l’intérêt de clubs en Arabie saoudite pour le joueur, ce qui ajoute une couche de spéculation sur son avenir. La direction de l’OL est confrontée à la décision de prolonger le contrat de Lacazette ou de le laisser partir.

La finale de la Coupe de France pourrait être un facteur déterminant, influençant non seulement la décision du joueur mais aussi celle du club. Dans une interview accordée au Canal Football Club, Alexandre Lacazette préfère entretenir le suspense sur son avenir. « Pour mon futur, je veux attendre la finale pour discuter. Après, on va se poser avec le club et discuter», a confié le natif de Lyon dans des déclarations rapportées par Foot Mercato.