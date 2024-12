FC Nantes – Stade Rennais : Le FCN face à un cauchemar, un autre défi pour Kombouaré

Le FC Nantes reçoit le Stade Rennais dimanche dans un derby de la Loire qui s’annonce crucial. Le FCN sort d’un nul face au PSG, qu’ils chercheront à confirmer face aux Bretons, qui arrivent avec un cauchemar pour les Canaris.

FC Nantes – SRFC : Amine Gouiri, la bête noire du FCN

Le derby de la Loire entre le FC Nantes et le Stade Rennais s’annonce bouillant. Et pour cause, un joueur se détache particulièrement des statistiques : Amine Gouiri. L’attaquant rennais affiche un bilan impressionnant face aux Canaris, avec neuf victoires en dix confrontations. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes : Gouiri est un véritable cauchemar pour les Nantais. Ses trois buts et trois passes décisives contre le FC Nantes en attestent.

Sa capacité à faire la différence dans ce genre de match pourrait s’avérer décisive pour le Stade Rennais. Pour Antoine Kombouaré, entraîneur du FCN, ce match est crucial. Sa position est fragilisée et une victoire permettrait de lui donner un peu d’air. Il pourrait opter pour un schéma défensif à cinq pour tenter de neutraliser l’attaque rennaise, notamment Gouiri.

De son côté, Jorge Sampaoli, le coach rennais, a l’opportunité de confirmer les progrès de son équipe et d’asseoir sa crédibilité. Une victoire à Nantes serait un véritable coup de boost pour le moral des troupes.

Un derby qui s’annonce explosif

Ce derby de la Loire s’annonce passionnant. Les enjeux sont importants pour les deux équipes. Le FC Nantes veut mettre fin à sa triste série de dix matchs sans victoire en Ligue 1. Quant au SRFC, c’est le moment d’enchaîner avec une nouvelle victoire après le festival face à l’ASSE.

Les performances passées de Gouiri ajoutent une dimension supplémentaire à cette rencontre. Les Nantais devront tout donner pour stopper l’incroyable série de l’attaquant rennais algérien.