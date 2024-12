Toulouse FC : Carles Martinez Novell pointe les erreurs face à l’AS Monaco

Le Toulouse FC a trébuché en Ligue 1. Après une victoire cruciale contre l’AJ Auxerre (2-0), les hommes de Carles Martinez Novell se sont inclinés ce samedi face à l’AS Monaco (0-2). À l’issue de la rencontre, l’entraîneur espagnol s’est exprimé sur la performance de son équipe.

Une défense fébrile pointée par Carles Martinez Novell

Contre l’AS Monaco, le Toulouse FC n’a pas réussi à maintenir son niveau de jeu. Zakaria Aboukhlal et ses coéquipiers se sont montrés fébriles dans leur marquage, un point souligné par leur entraîneur. Selon Carles Martinez Novell, les consignes tactiques n’ont pas été respectées, ce qui a laissé trop d’espace aux joueurs monégasques.

« Sur ce genre de match et de scénario, il faut être parfait. On avait la volonté de l’être aujourd’hui. On a essayé d’être plus agressifs, mais peut-être un peu trop à certains moments. Contre une équipe comme Monaco, c’est difficile quand vous leur laissez trop d’espace. À chaque fois, on était un peu trop loin du ballon. On va travailler pour corriger ces erreurs. Sur le premier but, on aurait dû mieux faire », a-t-il déclaré.

Une frustration liée à une décision arbitrale

Durant le match, l’AS Monaco a concédé un penalty finalement annulé après révision. Visiblement agacé par cette décision rapide, Carles Martinez Novell s’est adressé à l’arbitre Stéphanie Frappart. En conférence de presse, l’entraîneur de 40 ans a expliqué son point de vue :

« Je ne sais pas s’il y avait penalty ou non. Ce que j’ai dit à l’arbitre, c’est que j’étais frustré. Tout va très vite sur le terrain, et ils n’ont pris que quelques secondes pour annuler la décision. Il aurait fallu prendre plus de temps pour vérifier l’action. C’est tout ce que je lui ai demandé : de prendre son temps. »

Avec cette défaite, le Toulouse FC reste à la 10e place du classement avec 18 points. Pour leur dernier match avant la trêve de Noël, les Toulousains recevront l’AS Saint-Étienne, une rencontre qui pourrait leur permettre de terminer l’année sur une note positive.