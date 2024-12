Arrivé au Toulouse FC durant l’été 2023, Cristian Cásseres s’est rapidement imposé dans le dispositif de Carles Martinez Novell. Le milieu de terrain vénézuélien a su séduire l’entraîneur espagnol de 40 ans grâce à son style de jeu polyvalent et son efficacité. En conférence de presse avant le match contre l’AS Monaco, l’entraîneur n’a pas tari d’éloges à son sujet.

Une adaptation remarquable pour Cristian Cásseres

Le Toulouse FC est le premier club en France à accueillir Cristian Cásseres, natif de Caracas, qui a rejoint le club depuis les New York Red Bulls pour un contrat de quatre ans. Grâce à son expérience professionnelle, le milieu relayeur s’est rapidement adapté au jeu du TFC. Carles Martinez Novell a déclaré :

« Sa progression depuis son arrivée est très bonne. Dans le 3-4-3 avec lequel nous jouons, le rôle des deux numéros 6 est crucial. Il a dû s’adapter, mais c’est un joueur qui comprend l’importance de trouver l’équilibre entre le jeu avec et sans ballon. Il couvre également une grande partie du terrain dans les phases défensives. Je dis souvent que, lorsque l’équipe est en difficulté, les deux milieux peuvent régler le problème grâce à leur volume de course. Cásseres est incroyable dans ce rôle. »

Toulouse FC : Carles Martinez Novell encense Cristian Cásseres 3

Un profil box-to-box séduisant

Doté d’un gros volume de jeu, Cristian Cásseres brille également dans un rôle de milieu box-to-box, un profil particulièrement apprécié par Martinez Novell. Ce dernier a ajouté : « Il est fantastique sur le plan défensif et progresse beaucoup offensivement. Il comprend de mieux en mieux son rôle clé. Son objectif est d’être plus proche de la surface adverse et de se montrer plus dangereux. »

Un joueur clé pour le vestiaire du Toulouse FC

Âgé de 24 ans, Cristian Cásseres apporte également une expérience précieuse au vestiaire toulousain. Selon Carles Martinez Novell : « Au-delà de ses qualités footballistiques, c’est un joueur très important dans l’équipe. Pour moi, cela compte énormément. Il doit continuer sur cette lancée. » Cette saison, le milieu vénézuélien a disputé 12 matchs (dont 11 titularisations) et délivré une passe décisive. À 24 ans, Cristian Cásseres reste une pièce maîtresse du dispositif du Toulouse FC, qui espère compter sur lui pour décrocher une qualification européenne.