Arrivé au Montpellier HSC en 2023, Akor Adams, a eu l’occasion de jouer sous la direction de deux entraîneurs d’envergure : Michel Der Zakarian et Jean-Louis Gasset. Dans une interview accordée à Tribal Football, le joueur a partagé ses impressions sur son parcours avec les Héraultais, mettant en lumière l’influence des deux techniciens sur son développement.

Michel Der Zakarian : un motivateur et mentor pour Akor Adams

Recruté en 2023 à la demande de Michel Der Zakarian, Akor Adams s’est engagé pour quatre ans avec le Montpellier HSC. Sous la direction de l’entraîneur arménien, connu pour son charisme et son exigence, l’attaquant a fait ses premiers pas en Ligue 1.

Pour Akor Adams, Michel Der Zakarian a joué un rôle crucial, tant sur le plan sportif que personnel. « Michel est un entraîneur de haut niveau, mais c’est surtout un homme bien. Avec lui, j’ai appris à parler le français, car il s’exprimait toujours dans cette langue avec moi. Cela m’a aidé à m’intégrer plus facilement », confie le joueur.

L’impact de Michel Der Zakarian ne s’arrête pas là. Son approche combative et son insistance sur l’importance de chaque match ont profondément marqué Akor Adams. « Il m’a appris que chaque point compte. Avec lui, j’ai adopté une mentalité de gagnant et appris à me battre sur chaque ballon. Il a transmis cette volonté à toute l’équipe. »

Montpellier HSC : Akor Adams fait le point entre Michel Der Zakarian et Jean-Louis Gasset 3

Jean-Louis Gasset : un maître tacticien

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, Akor Adams observe une évolution dans son jeu. L’ancien adjoint de Laurent Blanc apporte une approche tactique minutieuse et une expérience de haut niveau, des qualités qui ne passent pas inaperçues pour le jeune attaquant.

« Gasset est un tacticien. Il comprend parfaitement le jeu et nous demande simplement de lui faire confiance. Les résultats parlent d’eux-mêmes. Depuis son arrivée, il y a eu une amélioration notable dans le vestiaire et sur le terrain », explique Adams. Le Nigérian apprécie également l’expérience accumulée par Jean-Louis Gasset au cours de sa carrière.