Alors que le Montpellier HSC pourrait perdre Elye Wahi dans les jours à venir, le MHSC a officialisé l'arrivée d'un nouvel attaquant ce lundi.

Mercato Montpellier HSC : Akor Adams s'engage au MHSC

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Akor Adams a signé au Montpellier HSC après une saison passée à Lillestrom en Norvège où il a inscrit 15 buts en 15 matchs de championnat. Il devient le deuxième buteur nigérian à rejoindre le club héraultais, après un certain John Utaka que les supporters du MHSC n'oublieront jamais.

Montpellier a annoncé la signature de l'attaquant nigérian via son site internet dans un communiqué officiel. "Personne n’a oublié le 20 mai 2012 et le fameux doublé de John Utaka au Stade de l’Abbé Deschamps à Auxerre. Un doublé qui a fait entrer John dans le livre d’or du MHSC pour l’éternité. Onze ans plus tard, le club montpelliérain a, à nouveau, décidé de miser sur un attaquant nigérian en la personne d’Akor Adams." Une bonne nouvelle pour le MHSC qui tient un potentiel remplaçant à Elye Wahi si ce dernier venait à quitter le club.

L'AS Monaco s'intéresse à Elye Wahi

Après Chelsea et l'Eintracht Francfort, c'est au tour de l'AS Monaco d'entrer dans la course pour l'attaquant montpelliérain Elye Wahi. Selon les informations divulguées par Foot Mercato ce lundi, les dirigeants monégasques veulent rapidement trouver un remplaçant à Breel Embolo, victime d'une rupture des ligaments croisés à l'entraînement ces dernières heures.

Le club de la Principauté s'était déjà renseigné sur Elye Wahi en début d'été, mais n'avait pas donné suite. Finalement, cette piste est sur le point d'être réactivée, et le projet de l'ASM pourrait largement répondre aux attentes de l'attaquant montpelliérain.