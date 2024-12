Mercato PSG : Achraf Hakimi fait une mise au point sur son avenir au Paris SG !

Le latéral droit marocain, Achraf Hakimi, est en pleine forme cette saison au PSG. Le Marocain a confirmé implicitement la prolongation de son contrat avec le Paris SG.

Mercato PSG : Achraf Hakimi au Paris SG pendant plusieurs saisons

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi montre tout son potentiel et est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs latéraux droits au monde. L’international marocain livre de belles performances au PSG et entre pleinement dans les plans du technicien parisien Luis Enrique.

Dans une interview accordée au site officiel du Paris SG, Achraf Hakimi a dressé le bilan de son année 2024. « On a réalisé une belle saison collectivement et, individuellement, je suis très content de ce que j’ai fait. J’espère pouvoir poursuivre comme ça, continuer à aider l’équipe en donnant tout ce que j’ai pour que l’on puisse accomplir de grandes choses collectivement », a déclaré le Marocain.

Arrivé à Paris en juillet 2021 pour 70 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi s’épanouit pleinement au PSG. Sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2026, le Marocain a encore prolongé son bail avec le club de la capitale.

Selon les informations de L’Équipe, Achraf Hakimi a signé un nouveau contrat et est lié au club de la capitale jusqu’en 2029. Les deux parties ont entamé des discussions depuis plusieurs semaines. Achraf Hakimi et les dirigeants parisiens ont trouvé un accord définitif et scellé le deal. Il ne reste plus que l’officialisation de la nouvelle.

L’international marocain est fier de poursuivre l’aventure avec le PSG encore pendant plusieurs saisons. « J’espère pouvoir rester encore longtemps ici et apporter de la fierté à tous les Parisiens », a-t-il ajouté.

Les statistiques d’Achraf Hakimi en Ligue 1 cette saison sont impressionnantes. En 17 rencontres toutes compétitions confondues, il a déjà marqué trois buts et délivré quatre passes décisives. Depuis 2021, Hakimi a disputé 137 matchs avec le PSG et a inscrit 17 buts.