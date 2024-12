Stade Rennais : Coup dur pour Jorge Sampaoli avant le choc SRFC-Angers SCO !

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Stade Rennais avant la rencontre face à Angers SCO. Le technicien du SRFC, Jorge Sampaoli, devra composer sans un cadre en défense.

Stade Rennais vs Angers SCO : Faye suspendu, Jorge Sampaoli privé d’un élément clé au SRFC

Le Stade Rennais a enregistré une nouvelle défaite (1-0) ce dimanche face au FC Nantes en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Réduit à dix, le SRFC a craqué en fin de rencontre. L’attaquant nigérian Moses Simon a trouvé la faille à la 89e minute de jeu et a inscrit l’unique but de la rencontre pour le FC Nantes.

Lors de cette rencontre, le défenseur sénégalais Mikayil Faye a été expulsé en première période suite à un tacle jugé dangereux par l’arbitre. Son expulsion a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique et a mis à mal les plans de Jorge Sampaoli. Ce geste d’imprudence ne fait qu’accentuer les difficultés défensives du club, qui cherche à se renforcer lors du mercato d’hiver.

« Évidemment, cette expulsion a tout changé. Avec un homme en moins, nos milieux de terrain ont été beaucoup plus sollicités. L’action de Faye, son geste n’était sans doute pas nécessaire, mais il me semble que la décision est extrêmement sévère. Et finalement, on a dû faire avec cela… », a réagi le technicien breton après la rencontre.

Mikayil Faye est d’ores et déjà suspendu pour la prochaine rencontre du Stade Rennais face à Angers SCO pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli devra composer sans le Sénégalais pour affronter les Angevins, également en difficulté cette saison.