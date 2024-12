FC Nantes vs Stade Rennais : Le coup de gueule de Jorge Sampaoli après la défaite du SRFC !

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, fustige l’arbitrage après la défaite du SRFC face au FC Nantes en Ligue 1.

FC Nantes vs Stade Rennais : Le SRFC tombe à la Beaujoire, Jorge Sampaoli en colère

Le Stade Rennais s’est incliné (1-0) face au FC Nantes à la Beaujoire dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Réduit à 10, le SRFC a résisté à la pression du FCN, mais il a finalement craqué en fin de rencontre. L’attaquant nigérian Moses Simon a trouvé la faille à la 89e minute de jeu et a inscrit l’unique but de la rencontre.

À la fin du match, le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, a pointé du doigt les lacunes de son équipe. Les Rouge et Noir n’ont pas affiché une grande détermination tout au long de la rencontre. « Le caractère, on l’a ou on ne l’a pas, mais nous insistons surtout sur la construction d’une idée de jeu. On positionne les joueurs, on essaie de trouver la bonne stratégie et de mettre en place un processus avec les profils dont je dispose. Ce que je souhaite, c’est que l’équipe soit protagoniste des matchs sur tous les terrains », a déclaré le coach rennais.

Jorge Sampaoli a également pesté contre l’arbitrage. Dès la première mi-temps, le match a basculé lorsque Mikayil Faye a été expulsé pour une faute jugée sévère. Les Rennais, privés de leur défenseur, ont été contraints de jouer à dix pendant toute la seconde période. L’entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, n’a pas caché sa colère après la défaite de son équipe face au FC Nantes.

« Je pensais que le but était valable, c’est pour ça que je me suis agacé. C’est aussi parce que l’exclusion en première période était une décision trop précipitée. Cela modifie la configuration du match », a ajouté le coach argentin.

Sur les trois matchs officiels sur le banc du Stade Rennais, Jorge Sampaoli a enregistré deux défaites et une victoire. Le SRFC s’est incliné face au LOSC (1-0) lors de la 12e journée, avant de corriger l’AS Saint-Etienne (5-0) à l’occasion de la 13e journée, et a maintenant rechuté face au FC Nantes (1-0).