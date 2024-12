La malchance continue de s’acharner sur Moïse Sahi Dion. Considéré comme l’une des grandes promesses du RC Strasbourg, l’avant-centre ivoirien de 22 ans fait face à une succession de blessures qui freinent sa progression. Sa dernière blessure, une rupture du tendon d’Achille, pourrait le tenir éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison.

RC Strasbourg : une saison blanche pour Moïse Sahi Dion ?

Repéré en 2020 alors qu’il jouait pour Afrique Football Elite au Mali, Moïse Sahi Dion a rejoint le RC Strasbourg en janvier 2021. Son talent n’a pas échappé à la cellule de recrutement alsacienne, qui a misé sur lui pour l’avenir du club. À son arrivée, le natif d’Abidjan a d’abord évolué avec l’équipe B en division inférieure. Ses bonnes performances lui ont permis d’intégrer l’équipe professionnelle seulement six mois après son arrivée.

Avant-centre de formation, Moïse Sahi Dion se distingue par sa capacité à défier les défenses adverses grâce à sa puissance et à sa technique. Polyvalent, il peut également évoluer en tant que meneur de jeu. Dribbleur efficace, il sait se démarquer grâce à sa maîtrise du ballon et sa précision. Mais ses qualités ne suffisent pas à compenser les nombreuses blessures qui freinent son éclosion au plus haut niveau.

RC Strasbourg : Moïse Sahi Dion absent pour toute la saison ? 3

Une carrière freinée par les blessures

Lors de la saison 2022-2023, Moïse Sahi n’a disputé que 18 matchs en Ligue 1, cumulant seulement 624 minutes de jeu. Ses performances ont été entravées par des blessures récurrentes, notamment aux ischio-jambiers, à la cuisse et au genou. Cette saison, il n’a pas encore eu l’occasion de fouler les terrains. Alors qu’il était en phase de reprise, une nouvelle blessure est venue s’ajouter à la liste.

Selon L’Équipe, Moïse Sahi a récemment subi une rupture du tendon d’Achille. Ce coup dur pourrait le priver de compétition jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Malgré cette épreuve, l’attaquant ivoirien et le RC Strasbourg devront faire preuve de patience et d’optimisme pour envisager un retour réussi.