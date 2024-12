Stade Brestois : Romain Faivre et Kenny Lala incertains face au PSV Eindhoven

Pour le match de la sixième journée de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, le Stade Brestois pourrait devoir se passer de Romain Faivre et Kenny Lala. Les deux joueurs ne se sont pas entraînés avec les Ty Zefs cette semaine, selon les dernières informations.

Des absences importantes à l’entraînement avant un choc décisif

Avec dix points au compteur, le Stade Brestois visera une victoire ce mardi à domicile, devant son public. Sur le papier, le PSV Eindhoven, habitué aux joutes européennes, part favori. Cependant, les hommes d’Éric Roy ont prouvé qu’ils étaient capables de surprendre leurs adversaires. Néanmoins, cette mission s’annonce compliquée, car le club breton devra composer avec un effectif réduit.

Ce lundi 9 décembre 2024, Éric Roy a dirigé la dernière séance d’entraînement avant la réception du PSV. Romain Faivre était absent, toujours gêné par une douleur persistante à la cheville qui l’éloigne des terrains depuis plusieurs jours. Le piston droit de 26 ans n’a pas participé aux deux derniers matchs de Ligue 1, et sa participation au choc européen reste incertaine.

De son côté, Kenny Lala s’est entraîné individuellement sous la supervision d’un membre du staff. Aucune information officielle n’a filtré sur son état de santé, mais sa présence pour le match contre le PSV reste compromise. Blessé à la cuisse, le défenseur de 33 ans était déjà forfait lors de la rencontre face au LOSC Lille le week-end dernier.

Un casse-tête tactique pour Éric Roy

Outre les possibles absences de Faivre et Lala, Éric Roy devra également faire sans Pierre Lees-Melou et Jonas Martin, déjà forfaits. Ces absences contraignent le coach breton à faire preuve d’audace dans ses choix tactiques pour espérer battre un PSV en quête de points. Après une défaite face au FC Barcelone lors de la cinquième journée, le Stade Brestois n’a plus le droit à l’erreur s’il veut conserver ses chances de qualification et éviter les critiques des supporters.