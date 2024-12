Mercato AJ Auxerre : deux cadors français sur les traces d’Hamed Junior Traoré

Le prochain mercato estival s’annonce animé pour Hamed Junior Traoré. Auteur d’une remarquable saison avec l’AJ Auxerre en Ligue 1, le milieu de terrain ivoirien suscite l’intérêt de deux grandes équipes françaises : l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco.

À 24 ans, Hamed Junior Traoré possède déjà une riche expérience européenne. Formé à Boca Barco en Italie, il a rapidement montré son talent en débutant sa carrière professionnelle avec Empoli FC. Par la suite, il a enrichi son parcours avec des passages remarqués à Sassuolo, Bournemouth, Naples et actuellement l’AJ Auxerre. Le natif d’Abidjan a ainsi évolué dans trois des championnats les plus prestigieux d’Europe : la Serie A, la Premier League et la Ligue 1.

En outre, il a également disputé la Ligue des champions la saison dernière avec Naples. Doté d’un talent indéniable, Hamed Junior Traoré parvient régulièrement à se démarquer sur le terrain. Cette saison en Ligue 1, il confirme son potentiel avec des statistiques impressionnantes : en 12 apparitions, il a inscrit six buts et délivré une passe décisive sous le maillot auxerrois. Ces performances remarquables n’ont pas échappé à l’attention de l’OM et de l’AS Monaco.

L’OM et l’AS Monaco dans la course pour Hamed Junior Traoré

Selon les informations d’Africafoot, Mehdi Benatia, actuel directeur sportif de l’Olympique de Marseille, apprécie particulièrement le profil d’Hamed Junior Traoré. Ce dernier a été scruté de près lors de la 11e journée de Ligue 1, lors de la confrontation entre Auxerre et les Phocéens. Le joueur ivoirien serait vu comme un potentiel remplaçant d’Amine Harit, dont un départ est envisagé.

Par ailleurs, Himad Abdelli serait également une option pour renforcer ce poste. Du côté de l’AS Monaco, Adi Hütter, l’entraîneur monégasque, s’intéresse également au champion d’Afrique 2023. Les Monégasques pourraient représenter une sérieuse concurrence pour l’OM dans ce dossier.

Malgré ces rumeurs, l’AJ Auxerre reste serein, car Hamed Junior Traoré est sous contrat jusqu’à la fin de son prêt en juin 2025. Bournemouth, propriétaire des droits du joueur, serait toutefois prêt à le céder pour un montant de 25 millions d’euros.