Peter Bosz avant Stade Brestois – PSV : « Le SB29 est une bonne équipe »

Le PSV Eindhoven se déplace en France ce mardi pour affronter le Stade Brestois lors de la sixième journée de la Ligue des Champions 2023-2024. À la veille de cette rencontre cruciale, l’entraîneur néerlandais Peter Bosz s’est exprimé en conférence de presse, soulignant la qualité et l’intensité du SB29.

Peter Bosz s’attend à un match intense contre le Stade Brestois

Le Stade Brestois, fort de son exploit en Ligue 1 la saison dernière, continue de surprendre en Ligue des Champions, au point d’inquiéter ses adversaires. Lors de son intervention, Peter Bosz a reconnu la solidité de l’équipe bretonne et a mis en garde contre un match difficile.

« J’ai vécu de très bons moments en France, mais aussi des périodes compliquées, notamment à Lyon. Avec du recul, je garde un bon souvenir de tout cela. Beaucoup ne nous attendaient pas à ce niveau, tout comme Brest, mais ils ont mérité leurs points. Nous allons affronter un adversaire de qualité, qui mérite tout notre respect. Il faudra gérer l’intensité du match et limiter les risques face à eux », a-t-il confié.

Le PSV en confiance, mais prudent

Malgré l’admiration pour les performances du Stade Brestois, Peter Bosz reste confiant dans les capacités de son équipe :

« Je suis très satisfait de mes joueurs en ce moment. Nous savons nous adapter à chaque compétition. À ce stade du tournoi, il devient crucial de surveiller le classement. Cette saison, nous sommes plus performants que la précédente, et cela se reflète sur le terrain. » Avec des attaquants en pleine forme et une solide organisation défensive, le PSV espère prendre le dessus sur le SB29.

« Nos attaquants sont en excellente condition et jouent un rôle clé, même en défense. Nous sommes aussi capables de jouer en contre-attaque, mais l’essentiel reste notre organisation. Contre le PSG (1-1), nous avions été sous pression, mais nous avions su nous en sortir. C’est cette discipline qui fera la différence demain », a conclu l’entraîneur.