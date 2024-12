Mercato OM : Paul Pogba s’éloigne de Marseille, direction Angleterre ?

Annoncé avec insistance sur les tablettes de l’OM, le milieu de terrain français Paul Pogba pourrait ne pas poser ses valises à Marseille. Un cador anglais lui ouvre ses portes.

Mercato OM : Paul Pogba va-t-il rejoindre Marseille ?

Où jouera Paul Pogba dès mars 2025 ? Libre de tout engagement suite à la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, l’international français est très convoité sur le marché des transferts. Paul Pogba, qui envisage un retour en équipe de France, cherche un nouveau point de chute pour relancer sa carrière. La suspension du milieu de terrain français pour dopage a été réduite à 18 mois par le TAS, et il va renouer avec le football en mars 2025.

Ces dernières semaines, le nom du champion du monde 2018 est évoqué avec insistance pour un transfert à l’OM. Le club phocéen lui offrirait l’occasion de retrouver un championnat qu’il connaît bien et de former un duo de grande classe avec son compatriote Adrien Rabiot. Mais un géant anglais pourrait chambouler les plans de l’OM.

Manchester United entre dans la course pour la signature de Paul Pogba. Louis Saha, ancien attaquant des Red Devils, a en effet confirmé des rumeurs selon lesquelles Pogba pourrait revenir s’entraîner avec le club mancunien dès le début de l’année prochaine. « J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles Paul Pogba se verrait offrir l’opportunité de revenir s’entraîner avec Manchester United au cours de la nouvelle année, et je pense que ce serait une excellente opportunité pour Paul », a-t-il déclaré au Daily Mail.

Selon Saha, le retour de Paul Pogba à Manchester United semble de plus en plus probable. Les Red Devils, en quête d’un milieu de terrain capable de relancer le club, auraient coché le nom de l’international tricolore. D’autant plus que le Français connaît déjà parfaitement l’environnement mancunien et pourrait s’intégrer rapidement dans l’équipe de Rúben Amorim. La direction de Manchester pourrait s’offrir Paul Pogba sans casser sa tirelire.