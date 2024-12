Mercato OL : La Premier League à l’assaut d’un attaquant de l’Olympique Lyonnais

L’OL fait l’objet d’approches de la part de clubs étrangers depuis que le club de John Textor est sous le coup de sanctions de la LFP. Ernest Nuamah serait particulièrement courtisé par des clubs de Premier League.

Mercato : L’OL espère faire des ventes à hauteur de 100 M€

Menacé de relégation administrative en Ligue 2 en raison de son déficit financier, l’OL doit impérativement trouver les ressources nécessaires pour renflouer ses caisses avant son prochain passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Dans son plan de redressement, John Textor a prévu de céder plusieurs joueurs lors des prochains mercatos, hivernal et estival. Il espère ainsi générer un peu plus de 100 millions d’euros de recettes. Le président de l’Olympique Lyonnais cherche à rééquilibrer ses finances après avoir investi 143 millions d’euros dans le recrutement lors du dernier mercato estival.

OL : Everton et Crystal Palace visent Ernest Nuamah, en plus de Fulham

Les ventes de Rayan Cherki et Malick Fofana, les deux pépites les plus valorisées de l’OL, sont activement étudiées. Leurs valeurs marchandes sont estimées respectivement à 30 et 25 millions d’euros. Ernest Nuamah, quant à lui, est évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt et suscite également un vif intérêt. Après avoir frôlé un départ à Fulham l’été dernier, l’ailier ghanéen est désormais courtisé par Everton et Crystal Palace, selon Foot Mercato. Les Cottagers, qui avaient déjà manifesté leur intérêt, pourraient également revenir à la charge.

Mercato : John Textor attend plus de 30 M€ pour le Ghanéen

Vu l’engouement suscité par Ernest Nuamah, son transfert pourrait rapporter une somme importante à l’OL. Acheté 28,5 millions d’euros au RWD Molenbeek en juillet dernier, il est lié au club rhodanien jusqu’en juin 2028. Pour s’attacher ses services, ses prétendants devront donc formuler une offre conséquente. John Textor espère obtenir plus de 30 millions d’euros pour entamer les négociations. Il est peu probable qu’il accepte de céder ce jeune talent prometteur en dessous de sa valeur d’achat.