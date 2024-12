Mercato OM : Mehdi Benatia promet un grand changement à Marseille

À quelques semaines du mercato hivernal, Mehdi Benatia dénonce des pratiques malsaines à l’OM. Le conseiller sportif promet une révolution pour assainir le recrutement à Marseille et mettre fin à l’influence des agents véreux.

Mercato OM : Mehdi Benatia dénonce des pratiques malsaines

Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, a lâché une véritable bombe dans le paysage footballistique marseillais. Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien défenseur marocain a dénoncé sans détour la présence de personnes malsaines au sein de l’administration du club.

Selon lui, ces individus, motivés par des intérêts personnels et financiers, entravent le bon fonctionnement de l’OM et nuisent à son développement. « Je veux bien me prendre la tête avec un coach, me disputer avec un analyste vidéo ou un joueur, mais je n’ai pas envie de travailler avec des gens malsains, comme il y en a dans beaucoup de clubs de foot. Ça se passe partout, mais ici peut-être un peu plus qu’ailleurs », a-t-il dénoncé.

Mehdi Benatia a également pointé du doigt le rôle néfaste de ces agents dans ce système. Il appelle à dénoncer toute situation où des intérêts personnels prendraient le pas sur l’intérêt général. « Si un jour vous entendez qu’il faut tel ou tel agent pour intégrer l’OM, dites-le. C’est tout ce que je veux combattre », a-t-il ajouté. Le directeur sportif de l’OM souhaite ainsi instaurer une politique de recrutement basée sur le mérite sportif et non sur des relations personnelles.

Un appel à la transparence à l’Olympique de Marseille

Cette prise de position est saluée par de nombreux supporters qui en ont assez des pratiques opaques et des réseaux d’influence qui gangrènent le football. Cependant, les déclarations de Benatia pourraient également susciter des réactions hostiles de la part de ceux qui se sentent visés par ses accusations.

En dénonçant publiquement ces pratiques malsaines, Mehdi Benatia assume indirectement son futur rôle de directeur sportif de l’OM et montre sa détermination à assainir le club Et même s’il n’en tire aucun gain personnel, l’ancien joueur du Bayern Munich s’engage à contribuer à un nettoyage en profondeur de ces pratiques à l’Olympique de Marseille.

Reste à savoir si cette prise de position aura des conséquences concrètes et si le club dirigé par Pablo Longoria parviendra à se débarrasser de ces personnes qui nuisent à son image. Affaire à suivre.