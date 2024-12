OM : Ce plan secret qui implique Pablo Longoria

Pablo Longoria rêve de redonner à l’OM son attrait d’antan afin de redorer le blason du club. Le dirigeant espagnol s’est notamment fait entourer de ses hommes de confiance pour réussir son projet. L’un d’eux a d’ailleurs lâché sa plus grande ambition pour le président du club de Marseille.

OM : Pablo Longoria, l’homme fort de Frank McCourt

A l’été 2020, l’OM est officiellement entré dans une nouvelle ère. Le club phocéen a officialisé l’arrivée de Pablo Longoria, 33 ans, en tant que directeur général délégué chargé du football. L’Espagnol, passé par le Valence CF, est une recrue de poids qui devrait insuffler un nouveau dynamisme au club phocéen. Fort de son expérience à Valence, Longoria a pour mission de superviser l’ensemble du secteur sportif, de l’équipe première au centre de formation.

« Je suis fier de rejoindre l’OM, un club avec une histoire incroyable et des supporters passionnés. Je suis impatient de relever ce nouveau défi et de contribuer au succès du club », avait déclaré le nouvel arrivant. Cette nomination marquait un tournant pour l’OM, qui souhaite renforcer son organisation et relancer son projet sportif.

Longoria, connu pour son réseau étendu et sa connaissance approfondie du marché des transferts, devrait jouer un rôle clé dans le recrutement de nouveaux talents et la construction d’une équipe compétitive. Avec le temps, l’Espagnol est conforté par le propriétaire du club marseillais, Frank McCourt, qui a fait de lui le président du club. Il s’est ensuite fait entourer de ses hommes de confiance, d’anciens joueurs marseillais, dont Fabrizio Ravanelli.

OM : Fabrizio Ravanelli veut porter Pablo Longoria en triomphe

Fabrizio Ravanelli, le nouveau conseiller institutionnel et sportif de l’Olympique de Marseille, a dévoilé son ambition secrète : faire chanter le nom de Pablo Longoria, le président du club, par tous les supporters marseillais à la fin de la saison. Dans un entretien accordé à La Tribune du Dimanche, l’ancien attaquant italien a expliqué que son retour à Marseille était en grande partie dû à la confiance placée en lui par Longoria. Une confiance qu’il a bien l’intention d’honorer avec la manière.

« Au président, j’ai soufflé : ‘Dieu t’a donné un cerveau, il faut t’en servir pour écrire l’histoire’. J’ai un objectif secret, celui de voir tout le stade chanter le nom de notre président à la fin de la saison », a-t-il déclaré. Ravanelli espère ainsi rendre hommage au travail accompli par Pablo Longoria depuis son arrivée à la tête de l’OM en 2021. Le succès de ce projet dépendra bien entendu des résultats sportifs du club cette saison.

Ce projet personnel de Ravanelli témoigne de sa reconnaissance envers Longoria et de son implication dans le projet marseillais. Il souligne également l’importance du lien entre le club, ses dirigeants et ses supporters.