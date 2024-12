Real Madrid : Une mauvaise nouvelle tombe pour Kylian Mbappé

Deux jours après la précieuse victoire des hommes de Carlo Ancelotti face à l’Atalanta Bergame (3-2), le Real Madrid a produit un communiqué médical concernant son attaquant Kylian Mbappé, sorti sur blessure durant cette rencontre de Ligue des Champions.

Le Real Madrid confirme la blessure de Kylian Mbappé

Une mauvaise nouvelle vient assombrir le ciel madrilène. Mardi soir, lors de la victoire face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions (3-2), Kylian Mbappé a été contraint de quitter prématurément la pelouse, victime d’une douleur à la cuisse gauche. Les examens médicaux réalisés ce jour ont révélé une lésion musculaire.

« Suite aux examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué d’une lésion dans la cuisse de la jambe gauche. En attente d’évolution », annonce le Real Madrid dans son communiqué.

Bien que le club espagnol n’ait pas communiqué sur la nature exacte de la blessure ni sur la durée de l’indisponibilité de son attaquant vedette, les médias espagnols évoquent une absence d’environ dix jours. Cette blessure prive le Real Madrid d’un élément essentiel à quelques jours de matchs cruciaux : la réception du Rayo Vallecano en Liga, la finale de la Coupe intercontinentale et le déplacement à Séville.

Carlo Ancelotti va devoir composer sans son buteur prolifique et trouver des solutions pour maintenir le rythme de son équipe. Touché à l’arrière de la cuisse gauche, l’attaquant madrilène pourrait donc être absent plusieurs semaines, mettant ainsi en péril les ambitions des Merengues en Ligue des Champions et en Coupe du monde des clubs. Cette blessure vient s’ajouter aux nombreuses difficultés rencontrées par le Real Madrid ces derniers temps et interroge sur la capacité du club à tenir tous ses objectifs cette saison.