Litige Mbappé-PSG : Kylian Mbappé essuie son premier revers !

Le bras de fer qui oppose Kylian Mbappé et le PSG vient de connaître un nouveau rebondissement. Alors que l’attaquant du Real Madrid a saisi la commission de discipline de la LFP pour se faire rembourser 50 millions d’euros, il vient de se faire débouter.

Litige Mbappé-PSG : Mbappé voit sa demande contre le PSG rejeter

Kylian Mbappé vient de subir un revers dans son bras de fer avec le PSG. L’attaquant français, qui réclame toujours au club de la capitale une somme de 55 millions d’euros en primes et salaires impayés, a vu sa demande de saisine de la commission de discipline de la LFP rejetée. La raison de ce rejet est purement procédurale.

En effet, le Paris Saint-Germain a contesté devant la justice civile les décisions antérieures qui avaient donné raison au Bondynois. Tant que cette procédure est en cours, la commission de discipline ne peut pas intervenir. « Le Règlement disciplinaire de la LFP donne compétence à la Commission de discipline pour prononcer des sanctions en cas de non-exécution d’une décision contre laquelle aucun recours n’est engagé », rappelle la LFP dans un communiqué avant de préciser :

« La Commission a été saisie dans ce cadre par M. Kylian MBAPPE, suite aux décisions rendues par la Commission juridique et la Commission paritaire d’appel. Le Paris Saint-Germain ayant depuis assigné la LFP devant le Tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de ces deux décisions, la Commission de discipline a conclu à l’irrecevabilité de la saisine formée par M. Kylian MBAPPE ».

Ce nouveau rebondissement vient compliquer encore un peu plus une situation déjà tendue entre le joueur et son ancien club. Mbappé, qui avait quitté le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid, semble déterminé à récupérer les sommes qu’il estime lui être dues. De son côté, le PSG continue de défendre sa position et nie tout manquement contractuel.