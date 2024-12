Mercato FC Nantes : Un cador anglais lorgne sur Nathan Zézé du FCN

Le défenseur du FC Nantes, Nathan Zézé, est courtisé de toutes parts à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Un club de Premier League préparerait une offre pour le crack du FCN.

Mercato FC Nantes : Arsenal cible Nathan Zézé, la pépite du FCN

Le défenseur français du FC Nantes, Nathan Zézé, affole l’Europe cette saison suite à ses performances avec le FCN. Le jeune joueur de 17 ans est devenu l’une des pièces maîtresses de l’équipe nantaise et attire les convoitises des plus grands clubs.

Le Bayer Leverkusen et West Ham United seraient prêts à débourser 30 millions d’euros pour s’offrir les services du jeune défenseur lors du prochain mercato hivernal. Les deux formations européennes sont en lutte pour déloger Nathan Zézé. Le FCN envisage de conserver son défenseur cette saison, mais il sera difficile pour lui de résister aux offres des prétendants du joueur cet hiver.

Déjà courtisé par l’Inter Milan l’été dernier, Nathan Zézé attire désormais l’attention d’un poids lourd de la Premier League : Arsenal. Les Gunners, à la recherche d’un défenseur pour anticiper le potentiel départ de William Saliba, ont jeté leur dévolu sur le jeune crack nantais. William Saliba est sur les tablettes du Real Madrid. Les Merengue, séduits par les performances du Français, pourraient bien formuler une offre difficile à refuser pour Arsenal.

Les Gunners ciblent donc son remplaçant au FC Nantes. Nathan Zézé, qui impressionne par sa maturité et son potentiel, est considéré comme l’une des plus belles pépites du championnat de France. Ses prestations régulières et de qualité ont contribué à faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Les dirigeants du club londonien pourraient passer à l’offensive lors du prochain mercato hivernal.

La direction du FC Nantes exigerait plus de 30 millions d’euros avant de laisser partir sa pépite. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Nathan Zézé est estimée à 12 millions d’euros. La saison dernière, Nathan Zézé a disputé 14 rencontres avec les Canaris, dont 12 titularisations toutes compétitions confondues. Cette saison, il a déjà disputé 10 rencontres avec le FC Nantes en Ligue 1.