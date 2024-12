Mercato RC Lens : 5 cadors européens s’arrachent Andy Diouf, la pépite du RCL

Titulaire indiscutable au RC Lens sous les ordres de Will Still, Andy Diouf attire les convoitises des plus grands clubs européens. Cinq cadors européens se bousculent pour le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Mercato RC Lens : Rude concurrence pour Andy Diouf, le crack du RCL

Arrivé au RC Lens en juin 2023 en provenance de Bâle pour 15 millions d’euros, Andy Diouf a dû patienter avant de s’imposer dans le onze de départ du RCL. Depuis l’arrivée de Will Still sur le banc du club artésien, le crack français a totalement explosé. Incontournable au milieu de terrain, le vice-champion olympique a enchaîné les titularisations et les prestations de haute volée sous les couleurs du Racing Club de Lens.

Cette saison, Andy Diouf a déjà disputé 14 rencontres en Ligue 1 avec le RCL et a inscrit 1 but et délivré une passe décisive. Selon les informations de GiveMeSport, trois clubs de Premier League seraient intéressés par le profil d’Andy Diouf : Tottenham, Crystal Palace et West Ham United. Tottenham serait prêt à passer à l’offensive pour s’attacher les services du jeune talent cet hiver.

Deux autres concurrents entrent dans la course pour la signature d’Andy Diouf. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, deux clubs de Serie A auraient aussi coché le nom du joueur. L’AS Roma et Naples suivraient également de près l’évolution du Lensois.

Ces formations italiennes, à la recherche de renforts au milieu de terrain, seraient prêtes à déposer une offre sur la table des dirigeants lensois pour s’attacher les services d’Andy Diouf lors du mercato hivernal. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande d’Andy Diouf est estimée à 10 millions d’euros.