OM : De Zerbi s’offre un renfort en attaque avant d’affronter Lille OSC

Alors que l’OM se prépare à affronter Lille OSC ce samedi au Vélodrome, Roberto De Zerbi enregistre un renfort inattendu pour cette rencontre.

L’Olympique de Marseille accueille le LOSC ce samedi pour un match qui s’annonce palpitant. Les deux équipes, en lutte pour les places européennes, se livrent une bataille sans merci. Et pour cette rencontre comptant pour la 15e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi pourra compter sur le retour d’un élément important de son effectif : Amine Harit.

Blessé au mollet depuis plusieurs semaines, le milieu offensif marocain a repris l’entraînement et est désormais disponible pour affronter Lille. « Amine Harit a été sur le banc pendant un certain temps, il a fait une bonne semaine et sera disponible demain. On peut faire beaucoup de choses, c’est mieux qu’il soit disponible parce qu’en début de saison, il a été décisif pendant plusieurs matchs », a expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Son retour est une excellente nouvelle pour l’OM, qui a été privé de plusieurs joueurs clés ces derniers temps. Le technicien italien de l’OM pourra ainsi compter sur un groupe plus étoffé pour ce choc face à Lille. Néanmoins, quelques doutes planent toujours, notamment concernant Elye Wahi, dont la participation à la rencontre reste incertaine.