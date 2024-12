À l’été 2023, Akor Adams a quitté Lillestrøm SK (Norvège) pour rejoindre le Montpellier HSC. L’attaquant nigérian a signé un contrat de quatre ans, valable jusqu’en juin 2027. Dans une interview accordée à Tribal Football, le joueur de 24 ans a partagé les détails de son transfert et les raisons qui l’ont poussé à choisir le club héraultais.

Akor Adams séduit par le projet du MHSC

Grâce à ses performances remarquables avec Lillestrøm SK, où il a inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives lors de la saison précédente, Akor Adams a attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Finalement, c’est le Montpellier HSC qui a remporté la course pour s’assurer les services du buteur. Le joueur a expliqué pourquoi son choix s’est porté sur le MHSC :

« J’avais d’autres équipes en Europe qui étaient en contact avec mon agent, Atta Aneke, ainsi qu’avec moi et Lillestrøm, mais Montpellier s’est démarqué. J’ai eu une discussion très personnelle avec eux, et ils ont montré un intérêt sincère avec des détails qui comptaient beaucoup pour moi. »

Montpellier HSC : Akor Adams dévoile les détails de son transfert au MHSC 3

Le rôle clé de John Utaka dans le transfert

Outre les échanges avec les dirigeants montpelliérains, Akor Adams a également été influencé par un ancien joueur du club : John Utaka, ex-international nigérian et figure emblématique du MHSC. Adams a exprimé sa gratitude envers celui qui l’a aidé à prendre sa décision :

« Je dois rendre hommage à la légende John Utaka. Il a joué un rôle important après que je lui ai parlé au téléphone avant de venir. Il m’a décrit Montpellier de manière élogieuse, et les valeurs du club correspondent à celles que je chéris. » Cette collaboration entre l’attaquant nigérian et le club montpelliérain montre l’importance des connexions personnelles et du projet sportif dans le choix d’un joueur.