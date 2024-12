Mercato Montpellier HSC : Akor Adams revient sur les rumeurs de l’AC Milan

Durant le mercato hivernal de 2023, le nom d’Akor Adams a été fortement associé à l’AC Milan pour un potentiel transfert en Serie A. Finalement, il s’agirait uniquement de rumeurs, car l’attaquant nigérian évolue toujours au Montpellier HSC. Dans un entretien accordé à Tribal Football, le joueur de 24 ans s’est exprimé sur ces spéculations.

L’intérêt de l’AC Milan : une source de motivation pour Akor Adams

Arrivé au Montpellier HSC lors du mercato estival de 2023, Akor Adams s’est rapidement imposé par ses performances remarquables. Ses prestations ont conquis les fans de Ligue 1 et attiré l’attention des recruteurs européens. Ainsi, des rumeurs ont évoqué un intérêt de l’AC Milan pour un transfert en janvier 2024.

Interrogé à ce sujet par Milan News, l’attaquant nigérian avait déclaré : « Pour l’instant, je ne peux rien dire, sauf que Milan est un club de haut niveau et j’en suis conscient. Mais jusqu’à présent, je ne suis encore jamais allé en Italie… »

Plus récemment, Akor Adams est revenu sur ces rumeurs dans une interview à Tribal Football. Le joueur a expliqué qu’il voyait cet intérêt comme une motivation :

« Je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention parce que je venais d’arriver en Ligue 1, et ça pouvait aller dans les deux sens, que ce soit bon ou mauvais. Mais j’étais très positif et concentré sur l’entraînement, l’apprentissage et mon travail, qui est de marquer pour l’équipe. Bien sûr, quand une équipe comme l’AC Milan s’intéresse à vous, c’est une motivation. Cela montre que mon football évolue dans la bonne direction. »

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Akor Adams a disputé 12 matchs cette saison avec Montpellier, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives. Malgré les difficultés du club héraultais, l’attaquant de 24 ans continue à marquer les esprits et à s’affirmer en Ligue 1.