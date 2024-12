OM : Mason Greenwood reçoit un coup de pression du vestiaire

Mason Greenwood est l’arme principale offensive de l’OM cette saison. L’Anglais s’est imposé comme le leader technique et le lanceur des offensives d’une équipe de Marseille en pleine révolution. De quoi ravir le vestiaire qui en veut davantage.

Greenwood fait l’unanimité à l’OM : Le vœu du vestiaire de Marseille

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille cet été, Mason Greenwood s’est imposé comme l’une des révélations de la Ligue 1. Auteur de dix buts en quinze matchs, l’attaquant anglais fait l’unanimité au sein de l’effectif marseillais. Même s’il n’a pas marqué lors du nul 1-1 entre l’OM et le LOSC, l’Anglais a été l’un des plus impliqués côté marseillais aussi bien dans les tâches offensives que défensives.

Pour ses coéquipiers, il n’y a aucun doute que Mason Greenwood est bien parti pour guider le club vers l’atteinte de ses objectifs dont la qualification en Ligue des Champions. Interrogé par Give Me Sport, Ulisses Garcia s’est montré sous le charme de l’incroyable polyvalence de son coéquipier qui est in ambidextre.

« Mason a été d’une grande aide pour l’équipe depuis son arrivée cet été. Il est capable de trouver le chemin des filets avec les deux pieds, ce qui est incroyable car cela signifie qu’il peut marquer des buts depuis presque toutes les positions sur le terrain. Nous espérons qu’il restera au même niveau pour le reste de la saison », a-t-il déclaré.

Les performances de Greenwood ont grandement contribué au bon début de saison de l’OM. Son efficacité devant le but et sa capacité à s’adapter rapidement à son nouvel environnement ont fait de lui l’un des joueurs les plus en vue de Ligue 1.