OM : Un grand changement se confirme pour Mason Greenwood

Malgré une baisse de régime ces dernières semaines, Mason Greenwood reste un atout redoutable à l’OM. L’attaquant anglais devrait d’ailleurs connaître une nouvelle aventure internationale.

OM : Mason Greenwood de plus en plus proche de la Jamaïque

Arrivé cet été en provenance de Manchester United, Mason Greenwood connaît un nouvel élan sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Après avoir traversé des épreuves difficiles, marquées par des accusations de violences conjugales, l’attaquant anglais se reconstruit loin de l’Angleterre, où son retour semble peu envisageable.

Conscient que sa carrière internationale avec les Three Lions est compromise, Mason Greenwood compte désormais représenter la Jamaïque, pays d’origine de sa famille. Contacté par Goal, le sélectionneur jamaïcain, Steve McClaren, a confirmé être en contact régulier avec le nouvel atout offensif de l’OM. Il a évoqué la patience nécessaire dans cette démarche, indiquant que Greenwood souhaite avant tout se stabiliser à Marseille et retrouver du plaisir sur le terrain.

« Je n’ai aucun doute sur son désir de rejoindre notre équipe, et les discussions se poursuivent », a-t-il affirmé. L’objectif est d’intégrer Mason Greenwood à la sélection jamaïcaine d’ici mars, afin de renforcer l’équipe dans sa quête de qualification pour la Coupe du monde. Pour l’instant, les démarches progressent, et les fans de football suivent de près cette possible nouvelle étape dans la carrière de Greenwood. Si cette démarche aboutie, Greenwood débutera un nouveau chapitre de sa carrière internationale.