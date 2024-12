ASSE : Olivier Dall’Oglio limogé, les raisons du divorce révélées

Olivier Dall’Oglio à l’ASSE, c’est désormais du passé. Le technicien de 61 ans est limogé après une série de défaites qui met Saint-Etienne dans une situation inconfortable. Sauf que son départ n’est visiblement pas que pour des raisons sportives.

Dall’Oglio limogé : ses critiques du mercato l’ont précipité vers la sortie de l’ASSE

Arrivé à Saint-Étienne en décembre 2023, Olivier Dall’Oglio avait pour mission de faire revenir le club en Ligue 1. Et ce, tout en lui redonnant une identité de jeu offensive, et de le maintenir dans l’élite. S’il a atteint son objectif en assurant la montée à l’ASSE après deux ans passés en Ligue 2, c’est surtout la course pour le maintien qui semble poser problème. Ce qui lui a valu d’ailleurs un licenciement.

Cependant, le limogeage d’Olivier Dall’Oglio de son poste d’entraîneur de l’AS Saint-Étienne ne s’explique pas uniquement par les mauvais résultats selon L’Equipe. Si les dix défaites en quinze journées de Ligue 1 ont pesé lourd dans la balance, les récentes critiques du technicien sur le mercato estival auraient également joué un rôle déterminant. ODO n’a pas caché son mécontentement quant à la qualité de l’effectif à sa disposition, notamment à l’issue du mercato estival.

Ses déclarations publiques, comparées à une lettre au Père Noël, n’ont pas été du goût des dirigeants stéphanois. Ces derniers estimaient que ces critiques étaient infondées et nuisibles à l’image du club. Le fossé s’est progressivement creusé entre Dall’Oglio et ses dirigeants de Saint-Etienne, jusqu’à rendre la collaboration impossible.

Le licenciement de l’entraîneur s’inscrit donc dans un contexte de tensions liées au mercato et à la vision du jeu. Les dirigeants de l’ASSE souhaitent désormais tourner la page et trouver un nouvel entraîneur capable de donner un nouvel élan à l’équipe.