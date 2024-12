FC Nantes : La réponse déroutante d’Antoine Kombouaré sur son avenir au FCN

Antoine Kombouaré voit l’étau se resserrer de plus en plus autour de lui après la nouvelle défaite du FC Nantes. Mais l’entraîneur des Canaris reste imperturbable quant à son avenir au FCN.

FC Nantes : Les regrets d’Antoine Kombouaré après la défaite face à Brest

Le vent de l’éviction a beau souffler, Antoine Kombouaré ne compte pas céder ni renoncer à sa mission de redresser la barre. La lourde défaite du FC Nantes à Brest (4-1) l’a poussé encore plus au bord du précipice. Les Canaris maintenant enregistré 7 défaites contre 5 nuls pour seulement 3 victoires en 15 journées de Ligue 1 avec une triste moyenne de 0,93 points pris par match.

Interrogé sur les raisons de cette lourde défaite du FC Nantes, Kombouaré a pointé du doigt le manque de réalisme de ses joueurs et des erreurs défensives récurrentes. « On a été puni par cette équipe de Brest qui a été hyper réaliste. La première est assez équilibrée mais ils marquent deux buts qui nous font très mal. On aurait pu rectifier le tir en deuxième. À l’entame de la deuxième, on est capable de revenir vite au score, puis on a poussé, poussé, poussé « , a analysé l’entraîneur nantais.

« On s’est créé pas mal de situations mais ce qui nous fait très mal ce sont les deux buts sur les contres après des corners. Là, on manque de rigueur, de discipline. On n’a pas assez la rage pour protéger notre but. De tout faire pour ne pas en encaisser. Si tu ne prends pas ce troisième… On est rentrés presque une trentaine de fois dans leur surface de réparation ! Mais tu ne peux pas gagner un match quand tu prends quatre buts. C’est impossible ! », a pesté Kombouaré.

Kombouaré s’accroche malgré la tempête au FCN

Chez les Canaris, l’heure est grave et une réaction est attendue. Le club vert et jaune se retrouve pratiquement dans la même situation qu’il y a une saison au moment où Antoine Kombouaré a fait son retour. Face aux questions sur sa position de plus en plus fragilisée, l’entraîneur nantais s’est montré combatif et pas prêt à renoncer. A la question de savoir s’il se sent menacé, il a déclaré : « Je vais vous répondre pour la centième fois : posez la question aux gens concernés ! »

« Moi tant qu’on ne me dit pas d’arrêter, je suis là prêt à me battre. On a des bons joueurs. Aujourd’hui, c’est un problème de confiance et d’être meilleurs défensivement pour pouvoir gagner les matchs. L’équipe est en difficulté. Après les matches, ils sont abattus et ils ont envie de reprendre le travail. Aujourd’hui, ce qu’on fait en match n’est pas à l’image de ce qu’on fait à l’entraînement », a regretté Kombouaré.