ASSE Mercato : Le limogeage d’Olivier Dall’Oglio est-il la solution pour sauver Saint-Etienne ?

L’ASSE est actuellement à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Olivier Dall’Oglio, limogé suite à la défaite des Verts face au Toulouse FC. Selon Lionel Charbonnier, changer d’entraîneur n’est pas nécessairement la solution la plus efficace pour sauver l’AS Saint-Étienne.

L’ASSE lance le compte à rebours pour trouver le successeur d’Olivier Dall’Oglio

En crise depuis la défaite de l’ASSE à Toulouse, Kilmer Sports Ventures est contraint de trouver rapidement des solutions pour sortir les Verts de la zone rouge. En attendant l’ouverture officielle du mercato d’hiver et de potentiels renforts, Ivan Gazidis a décidé de se séparer d’Olivier Dall’Oglio. Démis de ses fonctions samedi, il paye les conséquences de la 10e défaite de son équipe en 15 matchs de Ligue 1. Plusieurs noms, dont celui du Norvégien Eirik Horneland, circulent à Saint-Étienne pour lui succéder.

Le président du club stéphanois et son équipe dirigeante sont donc dans l’urgence. Ils doivent identifier rapidement un technicien capable de relancer l’ASSE, actuellement barragistes. L’enjeu est de taille : une erreur de casting pourrait s’avérer fatale. Si le groupe canadien Kilmer Sports Ventures se trompe dans le choix du futur entraîneur des Verts, il pourrait le regretter amèrement.

Mercato : L’arrivée d’un nouveau coach à Saint-Etienne ne garantit pas le maintien selon Charbonnier

D’ailleurs, Lionel Charbonnier estime que remplacer Olivier Dall’Oglio à deux journées de la mi-saison n’est pas forcément la solution miracle. Selon lui, les nombreuses blessures et le niveau insuffisant de certains joueurs constituent des handicaps majeurs. Le consultant de RMC Sport pense que quel que soit l’entraîneur nommé, il sera confronté à de grandes difficultés avec cet effectif, d’autant plus que les blessures se multiplient.

« Ces joueurs sont plutôt taillés pour un niveau Ligue 2, et c’est là que réside le problème. Il y a un gouffre entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Ils ont accumulé les matchs à un rythme effréné, ce qui a entraîné de nombreuses blessures. Regardez le nombre de joueurs indisponibles aujourd’hui, c’est impressionnant », a-t-il souligné dans l’After Foot. Pour rappel, près d’une dizaine de joueurs de l’effectif de l’ASSE sont blessés et indipsonibles.