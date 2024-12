Transfert-Choc au PSG : Presnel Kimpembe poussé vers la sortie au Paris SG

De retour après plusieurs mois de blessure, Presnel Kimpembe pourrait ne plus jamais jouer avec le maillot du PSG. À l’approche du mercato hivernal, le défenseur central français serait clairement poussé vers la sortie par le club parisien.

Luis Enrique laisse planer le doute pour Presnel Kimpembe

Absent des terrains depuis février 2023 et une grave blessure contre l’Olympique de Marseille, Presnel Kimpembe est enfin rétabli. Le défenseur français, impatient de retrouver la compétition, patiente en attendant le feu vert de Luis Enrique. Pour le moment, le coach espagnol préfère prendre toutes les précautions nécessaires et a écarté le joueur de la rencontre face à l’OL, dimanche soir, au Parc des Princes.

Interrogé sur le retour de Kimpembe, Luis Enrique s’est montré prudent : « je ne peux pas vous donner une date précise. Ce qui est sûr, c’est que je suis ravi de voir Kimpembe se remettre de cette blessure. Il a beaucoup travaillé pour retrouver son meilleur niveau. » Le technicien espagnol a ajouté que l’entraînement serait déterminant pour évaluer l’état de forme du défenseur central.

Le retour de Presnel Kimpembe est une excellente nouvelle pour le PSG, qui a souffert de l’absence de son roc défensif. Son expérience et sa capacité à organiser la défense seront précieuses pour les mois à venir. Sauf que selon certaines sources proches du Paris SG, le joueur de 29 ans pourrait faire ses valises et quitter son club formateur dès cet hiver.

Mercato PSG : Kimpembe, un départ forcé du Paris SG ?

Sous contrat jusqu’en 2026, Presnel Kimpembe est désormais poussé vers la sortie. D’après les informations de PSG Inside Actus, l’état physique du partenaire de Marquinhos continue d’inquiéter les dirigeants et le staff parisien, qui envisageraient sérieusement de le placer sur le marché des transferts dès cet hiver. Plusieurs grands clubs européens comme Manchester United, l’AC Milan, Chelsea et l’Atlético Madrid seraient d’ores et déjà sur les rangs pour le récupérer.

Presnel Kimpembe, défenseur central du Paris Saint-Germain (PSG), est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert alors… pic.twitter.com/eAL4mNM9v0 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) December 15, 2024

« Presnel Kimpembe, défenseur central du Paris Saint-Germain (PSG), est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert alors que le mercato d’hiver approche. Après ses blessures, Luis Enrique laisse des doutes contre son envie de faire confiance à Presnel . Le PSG envisage de le vendre dès cet hiver, avec des clubs comme le Milan AC, l’Atlético Madrid, Chelsea et Manchester United montrant un intérêt marqué.

Mais le joueur n’a pas dit son dernier mot et veut prouver au PSG qu’il a encore sa place au Paris Saint-Germain. Mais le joueur veut montrer au Paris Saint-Germain et au coach qu’il est encore compétitif », explique le compte Twitter dédié aux Rouge et Bleu. Affaire à suivre donc…