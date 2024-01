Toujours absent des aires de jeu depuis le début de la saison, Presnel Kimpembe a été opéré avec succès mardi et a donné de ses nouvelles.

PSG : Presnel Kimpembe avec succès

A la fin du mois de décembre 2023, le Paris Saint-Germain annonçait la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central reste ainsi au Parc des Princes jusqu'en 2026 mais devrait subir une « correction chirurgicale afin de retrouver au plus vite la compétition ». Quelques semaines après, c'est désormais chose faite puisque l'international français a été opéré avec succès du tendon d’Achille droit. Kimpembe l'a annoncé lui-même dans une publication sur son compte Instagram mardi soir. Avec une photo de lui dans son lit d'hôpital, le joueur de 28 ans a précisé qu'il est « sur la route de la récupération une fois encore », avant de remercier ses fans pour le soutien et « la force de revenir plus fort ». Cette nouvelle opération éloignera ainsi le Parisien des pelouses jusqu'à la fin de la saison.

L'opération, un passage obligé pour Presnel Kimpembe

Blessé le 26 février lors d'un choc entre le PSG et l'Olympique de Marseille, Presnel Kimpembe a dû être opéré une première fois le 28 février au tendon d'Achille, après seulement trois matchs disputés en 2023. Cette blessure l'avait déjà privé de la Coupe du Monde 2022, mais malgré son opération, le défenseur central a continué à ressentir des douleurs. Ce qui a contraint Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain à décider qu'il subisse une nouvelle intervention pour finir avec ses pépins physiques. Il ne devrait donc pas rejouer cette saison, lui qui était déjà absent depuis le début de la saison et l'arrivée de Luis Enrique.

A Paris, on ne veut plus précipiter les choses, optant pour la prudence avec la convalescence de Kimpembe. Toutes les dispositions seraient prises pour que celui qui a récemment prolongé au Paris Saint-Germain revienne dès qu'il aura retrouvé sa pleine forme.