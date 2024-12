Mercato ASSE : Olivier Dall’Oglio quitte l’AS Saint-Etienne officiellement

L’ASSE a fini par confirmer le départ d’Olivier Dall’Oglio, trois jours après avoir été déchargé de ses fonctions d’entraîneur. Le club et le technicien de 60 ans mettent fin à leur collaboration, comme notifié dans le communiqué officiel de Kimer Sports Ventures.

Mercato : « L’ASSE et Olivier Dall’Oglio mettent fin à leur collaboration d’un commun accord »

« L’ASSE et Olivier Dall’Oglio ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration le lundi 16 décembre. L’entraîneur, ainsi que son adjoint Grégory Pérès, quittent l’ASSE avec l’empreinte de la montée, à laquelle ils resteront à jamais associés. L’AS Saint-Étienne tient à remercier Olivier et Grégory pour leur professionnalisme et leur engagement tout au long de leur parcours au club », a écrit la direction stéphanoise.

Évincé pour insuffisance de résultats, Olivier Dall’Oglio a livré ses premières impressions. « Je tenais à exprimer ma sincère gratitude pour l’accueil chaleureux reçu depuis mon arrivée avec mon adjoint Grégory Pérès, de la part des dirigeants, de l’ensemble des salariés et des supporters stéphanois. Je suis très heureux et chanceux d’avoir vécu une année intense dans ce club mythique, avec une incroyable montée, riche en émotions, en partage et en joie. Je n’oublierai jamais cette intense énergie dégagée par les supporters dans ce bouillant Chaudron, mais aussi partout dans le pays », a-t-il réagi.

Le président de l’AS Saint-Etienne rend hommage à Dall’Oglio

Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, a rendu hommage à ODO pour le retour des Verts en Ligue 1 : « Nous tenons à remercier Olivier Dall’Oglio pour tout ce qu’il a apporté à l’AS Saint-Étienne, et en particulier pour le rôle central qu’il a joué dans la remontée du club en Ligue 1. Avec l’ensemble du peuple vert, supporters, salariés et joueurs, nous garderons en mémoire ce succès qui a marqué le club, ainsi que les qualités humaines d’Olivier. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à Grégory Pérès, le meilleur pour la suite de leur carrière. »