OGC Nice Mercato : Franck Haise a trouvé le nouveau N’Golo Kanté

L’entraîneur de l’OGC Nice, Franck Haise, a déniché un nouveau joyau. L’un de ses protégés, comparé à N’Golo Kanté, intéresse de plus en plus de clubs en vue du mercato.

OGC Nice Mercato : Issiaga Camara, une révélation sous l’ère Franck Haise

Le mercato s’enflamme autour d’un jeune talent de l’OGC Nice. Issiaga Camara, le milieu de terrain guinéen de 19 ans fait l’objet de plusieurs convoitises. Arrivé sur la Côte d’Azur en 2023, le jeune joueur a rapidement gravi les échelons pour intégrer l’équipe entraînée par Franck Haise.

.En cette première partie de cette saison, il comptabilise 7 rencontres disputées sous le maillot niçois. Ses performances sont saluées par son sélectionneur Kaba Diawara, qui n’hésite pas le compare au champion du monde 2018, N’Golo Kanté. « Il fait tout avec cœur. C’est un petit N’Golo Kanté», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Plusieurs clubs s’activent déjà pour son transfert

Malgré un contrat qui le lie à l’OGC Nice jusqu’en juin 2027, un prêt semble être la meilleure option pour permettre à Issiaga Camara de gagner en expérience. En effet, le club niçois, tout comme les représentants du joueur, envisagent sérieusement cette solution. La source indique que plusieurs pistes sont actuellement étudiées, notamment en Ligue 2 (Pau, Laval, Ajaccio) ainsi qu’en Belgique (La Louvière) et en Suisse (Lausanne Sport).

🔜 Issiaga Camara a de grandes chances d'être prêté cet hiver par Nice



❗️le milieu guinéen 🇬🇳 de 19 ans (7 apparitions avec le Gym cette saison) plait beaucoup à Pau, Laval et Ajaccio) en Ligue 2, à La Louvière 🇧🇪 et à Lausanne Sport 🇨🇭… pic.twitter.com/9Iglcgzybm — Sébastien Denis (@sebnonda) December 16, 2024

Evoluant à l’OGC Nice, Camara a déjà montré de belles qualités en Ligue Europa. Son énergie, sa combativité et sa vision du jeu en font un élément prometteur. Un départ en prêt lui permettrait de bénéficier d’un temps de jeu plus important et de poursuivre sa progression dans un nouvel environnement. Affaire à suivre pour ce protégé de Franck Haise.