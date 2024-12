Mercato PSG : Randal Kolo Muani poussé vers la sortie au Paris SG, trois cadors européens à l’affût !

Randal Kolo Muani traverse une période difficile au PSG. Un départ de l’attaquant français du Paris SG lors du prochain mercato hivernal semble de plus en plus probable.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani sur le départ du Paris SG cet hiver

Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie au PSG. Depuis le début de la saison, l’international tricolore peine à s’imposer dans le onze de départ parisien. Titulaire à seulement deux reprises en Ligue 1, il trouve difficilement le chemin des filets. Malgré quelques performances intéressantes, notamment en début de saison, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à convaincre Luis Enrique de lui accorder une place de titulaire régulière.

La situation s’est encore compliquée avec le retour de blessure de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais convainc Luis Enrique. Randal Kolo Muani a donc été relégué sur le banc lors des derniers matchs de Ligue des Champions et de Ligue 1. La non-convocation de l’attaquant français pour la rencontre face à Lyon le week-end dernier montre que Randal Kolo Muani n’est plus en odeur de sainteté au PSG.

L’ancien Nantais devrait quitter le Paris SG cet hiver pour se trouver un point de chute et se relancer. Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano confirme que Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG dans les prochaines semaines.

Manchester United et le Borussia Dortmund se seraient positionnés pour accueillir le Français et lui donner plus de temps de jeu. Randal Kolo Muani pourrait envisager un retour en Bundesliga cet hiver. Le championnat allemand avait révélé tout son talent, et il pourrait retrouver son niveau de jeu.

En France, l’AS Monaco est aussi en pince pour le serial buteur français. Les dirigeants monégasques ciblent le joueur pour renforcer le secteur offensif de l’équipe entraînée par Adi Hütter. « Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, il était très bon. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte », a déclaré le technicien de l’AS Monaco en conférence de presse avant le choc contre le PSG.