PSG Mercato : Théo Hernandez snobe le Paris SG

Annoncé sur les tablettes du PSG en vue du prochain mercato hivernal, Théo Hernandez ne posera pas ses valises au Paris SG. L’international français est en pleine négociation avec un cador anglais.

PSG Mercato : Théo Hernandez dit non au Paris SG

Théo Hernandez, pilier de l’AC Milan, pourrait quitter l’Italie lors du prochain mercato hivernal. Arrivé à l’AC Milan en 2019, Théo Hernandez est rapidement devenu une pièce maîtresse de l’équipe et a notamment remporté le Scudetto en 2022. Mais l’arrivée du nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, a crée des désaccords avec certains joueurs, dont Théo Hernandez.

L’international français a été écarté face au Genoa dimanche dernier, ce qui montre que le joueur n’entre plus parfaitement dans les plans de son entraîneur. Le PSG suivrait de près la situation de Théo Hernandez et envisagerait de passer à l’offensive cet hiver et de le recruter. Le profil du latéral gauche français intéresse les dirigeants du Paris SG qui cherchent à créer la concurrence à ce poste.

Cependant, le dossier est un peu complexe. Théo Hernandez s’éloigne du PSG. Le crack français serait une cible prioritaire pour Manchester United, en quête d’un nouveau latéral gauche pour bien aborder la seconde partie de la saison. Initialement intéressés par le Canadien Alphonso Davies, les Red Devils ont abandonné cette piste en raison de la concurrence du Real Madrid.

Selon Mirror Football, son agent aurait déjà effectué un déplacement en Angleterre pour discuter des modalités d’un éventuel transfert. Théo Hernandez pourrait donc être l’alternative idéale pour renforcer l’équipe de Rúben Amorim. Avec un contrat qui expire en 2026, l’AC Milan pourrait être contraint de vendre l’international français cet été s’il ne souhaite pas prolonger son contrat. Des négociations seraient en cours entre les différentes parties.

Cette saison, Théo Hernandez a déjà disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues avec l’AC Milan et a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 60 millions d’euros.