Mercato OM : Bamo Meïté se rapproche d’un départ cet hiver

L’avenir de Bamo Meïté à l’OM semble scellé. Le défenseur ivoirien, en manque de temps de jeu, pourrait quitter le club lors du prochain mercato hivernal. Pablo Longoria n’a pas écarté cette possibilité.

OM Transfert : Bamo Meïté n’a pas convaincu Roberto De Zerbi

Le doute persiste sur l’avenir de Bamo Meïté à l’Olympique de Marseille. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l’équipe, le jeune défenseur ivoirien peine à s’imposer à l’OM. Malgré les absences en défense centrale, le joueur n’a bénéficié que de très peu de temps de jeu sous les ordres du technicien italien. Bamo Meïté n’a disputé que 25 minutes en Ligue 1 cette saison, ce qui le pousse vers la porte de sortie.

Cette situation n’est pas nouvelle. Déjà lors du dernier mercato estival, l’OM avait tenté de céder l’international ivoirien, sans succès. Et selon les dernières nouvelles, les dirigeants marseillais devraient à nouveau tenter de le vendre lors du prochain mercato hivernal. La raison est simple : Bamo Meïté ne rentre pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi.

Le nouvel entraîneur de l’OM privilégie d’autres profils défensifs et l’ancien Lorientais peine à s’adapter à ses exigences tactiques. De plus, l’arrivée de nouveaux défenseurs cet été, comme Derek Cornelius et Lilian Brassier, a réduit ses chances de jouer.

Pablo Longoria n’exclut pas son départ de l’Olympique de Marseille

Interrogé en conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria, le président de l’OM, a d’ailleurs laissé entendre que le transfert de Bamo Meïté vers d’autres cieux n’était pas à exclure : « Bamo a passé un été compliqué (…) Après, ce sont les décisions de l’entraîneur sur ses idées et ce qu’il veut mettre en place », a-t-il déclaré.

En somme, l’avenir de Bamo Meïté à Marseille semble s’écrire en pointillés. Le joueur, qui a du mal à trouver sa place dans le groupe de Roberto De Zerbi, pourrait bien quitter le club lors du prochain mercato hivernal. Sa valeur marchande est estimée à environ 6 millions d’euros.

Toutefois, la direction de l’OM pourrait demander une indemnité plus élevée afin de récupérer une partie de l’investissement réalisé lors de son recrutement. Reste à savoir si des clubs se montreront intéressés par son profil et si les exigences financières de Marseille seront satisfaites.