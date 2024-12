Mercato RC Lens : Le RCL scelle l’avenir d’Óscar Cortés !

Les dirigeants des Glasgow Rangers sont en pleine discussion avec leurs homologues du RC Lens pour lever l’option d’achat de l’attaquant colombien Óscar Cortés.

Mercato RC Lens : Óscar Cortés ne reviendra pas au RCL

La direction du RC Lens va sceller le départ définitif d’Óscar Cortés lors du prochain mercato hivernal. Arrivé au RCL en juillet 2023 en provenance des Millonarios pour la somme de 4,5 millions d’euros, le jeune milieu offensif colombien n’a pas réussi à s’imposer dans le Nord sous la houlette de l’ancien coach Franck Haise. Le Colombien n’a disputé que quatre matchs avec le RC Lens et a inscrit un but.

Face à une concurrence féroce en attaque au RCL et des difficultés d’adaptation au championnat de France, Óscar Cortés a été prêté aux Glasgow Rangers en février dernier. Si le joueur a montré quelques éclairs de son talent en Écosse, il n’a pas non plus réussi à s’imposer. En mars dernier, il a contracté une grave blessure et a subi une opération chirurgicale, ce qui l’a éloigné des terrains durant toute la saison.

Selon les informations du journaliste colombien Julián Capera, l’attaquant de 20 ans ne devrait pas revenir dans le Nord pour poursuivre sa progression. Malgré cette indisponibilité prolongée d’Óscar Cortés, les Glasgow Rangers veulent lever l’option d’achat incluse dans le prêt. Cette opération permettrait au RC Lens de récupérer une partie de l’investissement initial, même si le montant exact reste à définir. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande d’Óscar Cortés est estimée à 3,50 millions d’euros.