Mercato ASSE : Eirik Horneland à Saint-Etienne, Ole Selnaes livre des indices rassurants

L’arrivée prochaine d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE suscite déjà de nombreuses réactions, notamment chez les anciens joueurs du club. À la suite d’Hérita Ilunga et Frédéric Piquionne, Ole Selnaes a livré son avis sur le choix porté sur son compatriote.

Mercato : Le choix Eirik Horneland divise les anciens de Saint-Etienne !

Eirik Horneland ne fait naturellement pas l’unanimité chez les anciens joueurs de l’ASSE, qui ont exprimé leur opinion sur le futur entraîneur des Verts. Hérita Ilunga et Frédéric Piquionne n’ont absolument pas validé le choix du groupe Kilmer Sports Ventures (KSV).

Ils préféraient leur ancien coéquipier Zoumana Camara à Eirik Horneland, qui n’a fait ses preuves qu’en Norvège, dans son pays natal, au sein d’un championnat qui ne figure pas parmi les cinq grands d’Europe.

ASSE : Ole Selnaes valide le profil de l’entraîneur norvégien

Cependant, contrairement à Hérita Ilunga et Frédéric Piquionne, Ole Selnaes assure que son compatriote a le profil idéal et les qualités techniques et tactiques pour sauver l’AS Saint-Étienne.

« Horneland a fait du bon travail avec le SK Brann Bergen ces dernières années. Il aime que son équipe pratique un football offensif avec un pressing très haut et agressif. Son équipe cherche à presser très haut. Ils mettent beaucoup d’énergie dans la récupération du ballon », a-t-il décrit dans des propos confiés au site Peuple-Vert.

Eirik Horneland à l’ASSE : le pari du jeu offensif et du pressing

« Si l’ASSE veut jouer un football offensif avec un pressing haut, alors Eirik peut être un bon choix, car c’est son style », a insisté l’ancien milieu de terrain de l’ASSE (2016-2019).

Pour finir, Ole Selnaes a émis une petite réserve concernant l’effectif actuel de l’équipe stéphanoise. Il estime que la réussite du Norvégien dans le Forez dépendra également des joueurs qu’il aura à sa disposition.

« Il peut réussir, mais cela dépend de beaucoup de choses. Je ne connais aucun des joueurs de l’effectif ni la situation actuelle de Saint-Étienne, mais cela va compter », a indiqué le milieu défensif de Rosenborg BK.